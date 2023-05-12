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    偷拍2名女教師如廁 男高中生判拘役

    潘姓高中生偷拍2名女教師如廁，台中地院判拘役70日，得易科罰金7萬元。（記者張瑞楨攝）

    潘姓高中生偷拍2名女教師如廁，台中地院判拘役70日，得易科罰金7萬元。（記者張瑞楨攝）

    2023/05/12 14:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已成年的潘姓高中生，於去年（2022年）間躲在學校地下1樓女廁所內，用手機偷拍2名女教師如廁，其中1名女教師發現追出廁所外，與教官於隔壁男廁找到潘生，台中地院審理時，潘生想要和解，但2名女教師不但無和解之意，還向法官聲明「能夠重罰」（從重量刑），法官依「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」判處潘生拘役70日，可易科罰金7萬元與上訴。

    判決書指出，潘生去年5月12日上午11時20分許，用自己的APPLE廠牌手機，伸入廁所間門縫內，竊錄女教師如廁畫面，同日下午2時35分，他又如法炮製，偷拍另一女教師上廁所，第2名女教師察覺有異，追出廁所外，與教官發現潘生藏匿於隔壁男廁，立刻報警處理，並當場查扣手機。

    學校事後召開「校園性別事件性別平等教育委員會會議」，潘生輟學，目前於披薩店打工，台中地院審理時，他坦承犯行，有調解意願，當庭向2名女教師表達歉意，但2位教師都無調解意願，希望能夠「重罰被告」。

    法官考量潘生無前科，犯後態度尚佳，「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」的刑期是3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，法官認為他犯罪2次，各判處拘役40日，合併執行拘役70日，可上訴。

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