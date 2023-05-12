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    「阿爸我被綁架了！」高雄夫妻欠債百萬 竟將歪腦筋動到老父身上

    高雄一對夫妻欠下百萬元債務，竟向台北父親謊稱被綁架騙錢。示意圖。（資料照）

    高雄一對夫妻欠下百萬元債務，竟向台北父親謊稱被綁架騙錢。示意圖。（資料照）

    2023/05/12 13:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄經營中古車行的邵姓夫妻，因經營不善四處欠債，他們竟把歪腦筋動在老丈人身上，邵妻傳訊給老父謊稱被綁架，老父聞訊焦急報警協助，警方找到夫妻二人時不但發現是一場騙局，還查出他們把抵押給債主的房產權狀謊報遺失，向地政人員申請補發新的所有權狀，被法官依偽造文書罪判拘50日，得易科罰金。

    判決指出，2020年11月，邵姓夫妻因經營的中古車行因需要資金周轉，他們拿出名下的房產權狀做為抵押品，向陳姓友人借了150萬元；1個月後，住在台北的邵妻父親，突然接到女兒傳來的訊息，稱自己和丈夫「遭人關在房間内」限制行動，老父焦急，趕緊尋求警方協助。

    經台北、高雄警方合力追查，順利在三民區找到邵姓夫妻，夫妻倆當時人並未被綁架，反而向員警說為了讓父親拿錢出來替他們解決債務問題，才會傳假訊息給父親，自己未被綁架。

    警方雖然證實一場虛驚，卻意外查出，邵姓夫妻拿房產權狀抵押給陳姓友人後，竟又跑到地政事務所，向承辦人員謊報權狀遺失，順利申請補發到新的權狀，涉犯偽造文書罪送辦；高雄地院審理時，邵姓夫妻辯稱，他們是被另組債務人逼迫，才會去補發房產權狀，打算用來應付債主。

    但法官認為，余姓夫妻在父親報案時，曾說自己沒有被人綁架逼迫還債，又改口稱自己是被債主逼迫才去補發權狀，證詞前後不一，因此不採信他們說詞，依依偽造文書罪判拘50日，得易科罰金，可上訴。

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