與武俠小說大師同音 警員「金雍」主動調閱監視器助民找回1萬元

竹南警分局後龍分駐所警員金雍（右）受理民眾交付拾得1萬元，主動調閱拾得地點處周邊監視器影像，發現是一名機車女騎士掉落，透過車號通知女騎士（左）到所領回。（警方提供）

2023/05/12 10:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕姓名與武俠小說大師「金庸」同音的苗栗縣竹南警分局後龍分駐所警員「金雍」，也展現古道熱腸的俠義助人之行。金雍日前受理民眾交付拾得1萬元，主動調閱拾得地點處周邊監視器影像，發現是一名機車女騎士掉落，透過車號通知女騎士到所領回，讓女騎士好生感激。

竹南警分局今天表示，後龍鎮王姓男子於9日上午10點許，在後龍鎮市區逛街結束準備返家時，在中山路與東門街口的路邊地上發現錢包一只；王男上前拿起來一看，裡面竟有1萬元現金，王男二話不說，隨即拿到附近的後龍分駐所交付警方。

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當時值班的警員金雍受理王男報案後，清點錢包內財物除1萬元外，沒有任何身分證明等相關文件。金雍待至中午值班結束，見沒有失主前來認領，推測失主可能未發現，遂主動至王男拾得處附近調閱監視器，發現是一名機車女騎士掉落，並透過車號通知女騎士郭姓女子。

郭女於當天晚間7點許至分駐所領取錢包，並表示，她完全不知道自己的錢掉了，經警方通知才知悉，感謝拾金不昧的熱心民眾，也感謝警方積極協助。

竹南警分局表示，民眾的小事就是警察的大事，並呼籲民眾，對於自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以免造成損害。

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