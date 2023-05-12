身心障礙女扛家計顧罹癌夫 吸毒改判免囚

黃女涉嫌吸毒，被高雄高分院改判易科刑。（記者鮑建信攝）

2023/05/12 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕身心障礙的黃姓女子被通緝查獲，警方發現她吸毒，被地院依違反毒品危害條例罪，判刑7月須服刑，她以其夫罹患肝癌，並是全家唯一經濟來源，要求從輕發落，被高等法院高雄分院改判6月，得易科罰金。

判決書指出，2020年間，被告黃女因吸毒落網，被高雄地院裁定送觀察勒戒，並在2021年4月中旬，執行完畢釋放。同年11月5日，她在高雄市前鎮區瑞隆和武營路口，因通緝被警方逮捕歸案後，發現她尿液有毒品反應，移送高雄地檢署偵查起訴。

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高雄地院依毒品危害條例，判處黃女有期徒刑7月，但她不服上訴高雄高分院指出，她本身持有身心障礙證明，其夫罹患肝癌3期治療中，全家僅靠她1人，要求改判易科刑。

合議庭指出，根據前鎮分局職務報告、黃女警詢筆錄，證實警方查獲黃女時，因是列管人口強制採驗，主觀上懷疑可能吸毒，卻無其他具體事證，客觀上可使人產生她有犯罪的疑慮。

由此可知，黃女在偵查單位尚未發現她犯罪前，於警員詢問有無施用毒品時，主動坦承犯行，並願意接受制裁，符合自首要件，依法減輕其刑，改判有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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