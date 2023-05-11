小客車疑跨越車道迎撞公車 大巴車頭留下深深「吻痕」

金門公車疑遭對向自小客車撞擊。（金城分局提供）

2023/05/11 22:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉環島南路后湖公車站前路段今天發生自小客車疑似跨越車道與對向公共汽車相撞的事故，縣警局金城分局表示，對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒駕行為。公車車頭留下自小客車車頭深深的「吻痕」，顯見當時撞擊力道不小；聲稱事發前看到「歹康仔」的小客車駕駛送醫治療暫無大礙。

金城分局表示，倪姓男子駕駛自小客車由金寧鄉環島南路1段后湖往小西門方向行駛，因不明原因偏離車道，與對向柯姓男子駕駛的公共汽車發生對撞，倪姓駕駛胸部挫傷，救護車送往衛福部金門醫院做進一步治療。

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路人表示，事發當時，疑似聽到倪姓男子表示，因看到「歹康仔（不好的東西）」才發生意外，對此，警方表示，詳細肇事原因由金城分局調查釐清中。

金門縣公共車船管理處表示，事發當時，公車慢速起步不久，柯姓駕駛看到對向車道小客車突然逆向駛來，柯姓駕駛當時雖已緊急剎車，仍無法避開，所幸車上沒有乘客；車船處表示，會派員探視倪姓駕駛，待其傷勢復原再了解肇事過程。

金城分局呼籲，汽、機車駕駛人務必依標誌、標線、號誌指示行駛，切勿任意駛入來車車道；駕駛人開車前應留意身體狀況，如身體狀況不佳應擇安全地點休息，以免發生事故。

金門公車遭撞後留下來車車頭深深的撞擊紋路。（讀者提供）

金門公車內的行車紀錄器錄下公車遭撞後，司機下車查看自小客車駕駛情形。（金門公車處提供）

金門公車與自小客車肇事，警方到場，民眾協助疏導交通。（金城分局提供）

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