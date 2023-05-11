6旬婦殺夫稱長期遭受家暴案 全國首度抽候選國民法官150人

涉嫌殺夫的63歲季姓婦人。（資料照）

2023/05/11 19:17

〔記者王定傳／新北報導〕去年11月底，63歲季姓婦人趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，持菜刀、木棒及水果刀殺夫，她犯後自首並供稱長期遭受家暴才犯案，檢方今年3月依殺人罪嫌起訴季婦，全案依據新上路的國民法官法進行審理；新北地院今開庭，范婦認罪，並爭取刑法59條減刑空間，庭訊後，合議庭從新北院備選國民法官「複選名冊」中，隨機抽選150名候選國民法官，應是這次新法上路後，全國首度抽選候選法官的案件，未來將從150人中選出6名國民法官審理。

這次的合議庭成員為審判長黃湘瑩、受命法官游涵歆、陪席法官為梁世樺；檢方則由檢察官張勝傑、郭智安、粘鑫蒞庭，季婦的委任律師為葛彥麟。

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本案發生於去年11月30日下午1時許，季婦殺夫後供稱受不了家暴，情緒一次爆發因而殺夫；案發後，根據警方調查，婦人從結婚至今，報案家暴的紀錄一共10次，但每次報案後，警方與社工人員關心詢問她是否要接受安置或聲請家暴令？婦人都在考慮後婉拒，直到案發前一個月再次報案，才首度聲請家暴保護令。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心亦曾表示，季婦及配偶的家庭暴力案有多次通報紀錄，但季婦基於多重顧慮，未選擇永久離開先生，社工最近一次與季婦會談是案發前一日，當時她自稱安全無虞，社工尊重其意願，未料仍發生憾事。

全案於今年3月起訴、移審後，法院在日前已安排庭期讓檢、辯雙方進行協商訴訟進行的必要事項，今日則進行準備程序庭，確認本案爭點等。

由於檢方在偵查時對於犯罪事實調查詳盡，亦有將季婦送醫進行精神鑑定，加上季婦坦承殺人犯行，僅透過律師主張是否符合刑法59條減刑空間，也因此全案很快進入抽選候選國民法官程序。

今日庭訊結束後，合議庭從新北院備選國民法官「複選名冊」中，隨機抽選150名候選國民法官。

未來法院將通知候選者到法院參加選任程序，並選出6位國民法官、4位備選國民法官，完成「宣誓」後，審判長替國民法官們說明法律原則和審判程序（審前說明）後，才會開庭審案。

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