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    首頁　>　社會

    台北市區開車百公里狂飆釀死傷 男殺人未遂判6年半

    男子開車行經北市，並以破百時速釀死傷，士院今依殺人未遂罪判男子6年6月。（資料照）

    男子開車行經北市，並以破百時速釀死傷，士院今依殺人未遂罪判男子6年6月。（資料照）

    2023/05/11 16:24

    〔記者溫于德／台北報導〕1名男子去年7月開車行經台北市區連續闖紅燈，並以破百時速發生車禍，導致廖姓駕駛重傷昏迷，後來車輛再撞上對向陳姓保全，經送醫不治身亡。士林地院審結，今依殺人未遂罪判男子有期徒刑6年6月；可上訴。

    士院解釋，根據現場跡證，可知廖姓駕駛被撞後，身受重傷並陷入昏迷，幸經搶救而清醒，認定涉案男子犯殺人未遂罪，後來車輛偏右行進，則是失控所致，所以檢察官認定男子撞擊陳男具有殺人犯意有誤，只犯過失致死罪；另依刑法規定，從一重論殺人未遂罪。

    士院審酌男子不確定殺人故意，以危險駕駛方式衝撞廖男，再失控撞擊陳男，並導致陳男身亡，除對廖男造成身心莫大傷害，也害陳男與家屬天人永隔，但考量男子有精神障礙得依刑法19條規定減刑，至今未賠償被害人或其家屬等情，依法量刑。

    去年7月1日晚間10時許，男子開車從國道三號快官、彰化系統北上，2日凌晨4時許抵達北市後，持續闖紅燈，41分行經士林區承德路4段交叉路口（百齡橋下）時，再以破百時速衝撞前方正在等紅燈的廖姓駕駛，導致骨盆骨折、出血性休克、呼吸衰竭、腎損傷等重傷，廖一度昏迷；接著車輛逆向撞上騎機車的陳姓保全，經送醫不治身亡。

    士林地檢署偵訊時，男子的女兒證稱，父親有思覺失調症，有看病，但不願持續服藥。

    廖男指出，被撞前並未聽見喇叭聲或看見閃光警告。另名在場駕駛認為，肇事男子時速至少80公里以上。轄區派出所所長則說，警消到場時，肇事者一直說「要拯救地球，整個世界封冰」。

    士檢指，男子車輛肇事後撞到燈桿停止，儀表板車速表指針在120到130公里間，另依男子用藥紀錄及精神鑑定報告可知，其精神病症與案發行為具有部分相關，導致辨識行為「顯著減低」。

    士檢去年11月偵結，依殺人、殺人未遂罪將男子起訴。士院審理時，他否認殺人故意，當下疲勞駕駛釀禍，僅承認犯過失致死罪；全案今宣判。

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