吊臂掉軌道文湖線「煞不住」？ 北捷認了：異物偵測要有實體接觸

台北市議員吳世正（右）要求捷運文湖線應加強軌道異物偵測預警機制，北捷公司總經理黃清信（左）承諾會精進。（圖擷取自台北市議會網站直播）

2023/05/11 15:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台中捷運昨發生吊臂掉落軌道致列車撞擊事故，中捷公司今公布監視影像，隨車員發現障礙物到撞上花了13秒，來不及手動煞停而釀成憾事。台北市議員吳世正今質詢指出，台北捷運文湖線與中捷都是無人駕駛系統，偵測到障礙物可以煞的住嗎？北捷公司總經理黃清信坦言，目前偵測系統要有實體接觸，偵測到異物才會處置。

北捷︰研究用雷達或紅外線偵測

吳世正聽聞後十分驚訝，他要求北捷偵測系統要有預警機制，記取中捷教訓，尤其北捷乘客量龐大，一定要認真處理，若是發生在台北的話死傷恐怕會更慘重，黃清信表示，確實最關鍵在於偵測，考慮研究用雷達或影像、或是紅外線來評估，達到能早期偵測到，發揮預警作用。

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吳世正下午在議會交通部門質詢時提到，文湖線跟中捷都是無人駕駛系統，根據媒體報導吊臂砸下來以後，中捷列車繼續發車，過了13秒時間撞到，有自動化機制照理說應該來的及，13秒說長不長、說短也不短，如果捷運沿線收到訊號，13秒啟動煞車恐怕都來得及。

黃清信表示，北捷公司昨天內部緊急檢討，文湖線有安全系統，車門或月台門不關閉列車就不會出發，月台區供電裝置若遇到特殊緊急狀況，電力切斷列車也不會出，而且列車設有偵測桿在站間，可以在車門或月台門拉起把手，阻止列車前進，但他坦言以往設想異物沒有從空中掉落軌道，因此今天要求站務員演練，一旦遇到緊急特殊會授權現場主管，採取斷然措施。

吳世正問，文湖線列車若已經出站，偵測到障礙物可以煞的住囉？黃清信說，異物偵測是要實體接觸，若橫在空中的話不行，雖然人的肉眼看到可以辨識，但自動化系統必須偵測接觸到異物。吳再問，所以偵測範圍是要接觸到實體，沒有設定一個距離嗎？黃坦言說沒有，目前系統設計就是這樣。

吳世正直言，北捷防撞機制要精進，現今的遠距離偵測已經不是問題，監視器、密錄器都可以看很遠的都可以偵測到，這不會是問題 要改善不會是問題，未來要檢討。車門不關或電力切掉、拉起車上緊急把手，都要人力操作 ，所以一定要先有機制偵測異物，人力才有辦法處理，所以北捷現有機制也是白講，接觸到才會停已經來不及。

吳世正表示，北捷預警機制要加強，已經有中捷的前車之鑑，列車應加裝遠距離偵測機制，至少監測到軌道有異物，有警報顯示讓站務員或行控中心的人知道，設法解決。黃清信說，北捷會針對異物偵測的距離設定，不管影像或光達 會訴求技術測試做精進。

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