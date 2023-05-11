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    釀中捷1死10傷悲劇 興富發建設公司3年捐政治人物共500萬元

    監察院的「政治獻金公開查閱平臺」顯示，興富發建設股份有限公司從2018年至2020年，捐贈9名政治人物共500萬元。（記者張瑞楨翻攝自政治獻金公開查閱平臺）

    監察院的「政治獻金公開查閱平臺」顯示，興富發建設股份有限公司從2018年至2020年，捐贈9名政治人物共500萬元。（記者張瑞楨翻攝自政治獻金公開查閱平臺）

    2023/05/11 14:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區的台中捷運豐樂公園站旁，以「金色大鳥」聞名的興富發建設股份公司「文心愛悅」建案，昨天（10日）重達3.6公噸高空塔吊的吊臂，掉落於台中捷運軌道，列車撞上造成人權學者林淑雅慘死、10人輕傷悲劇，監察院的「政治獻金公開查閱平臺」系統顯示，該公司2008至2020年間，共有9筆政治獻金，總金額500萬元，對象是藍綠都有，包括捐獻國民黨新北市長侯友宜100萬元、民進黨高雄市長陳其邁100萬元。

    監察院的「政治獻金公開查閱平臺」中，查閱「興富發」的筆數已躍居第一名，記者用「興富發建設股份有限公司」關鍵字查詢，該公司共有9筆政治獻金的捐贈記錄，依時間先後列表，分別是2018年新北市長選舉，捐贈候選人侯友宜（當選）100萬元，同年台北市議員選舉，捐贈新黨議員候選人陳彥伯（未當選）80萬元，以及民進黨高雄議員候選人張豐藤（未當選）、李喬如（當選）各10萬元。

    監察院資料顯示，2020年立委選舉時，興富發建設公司各捐贈民進黨候選人劉建國（當選）、國民黨候選人葉壽山（未當選）、許淑華（當選）、民進黨候選人陳歐珀（當選）各50萬元，2020年第3屆高雄市市長補選時，捐贈民進黨候選人陳其邁（當選）100萬元，統計顯示，該公司從2008至2020年政治獻金9筆，總金額達500萬元。

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