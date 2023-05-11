中捷意外釀1死10傷 行政院：盤點所有軌道周邊工程

台中捷運昨日遭興富發一處建案工地吊臂砸中，造成1死10傷，對此，行政院代理發言人羅秉成今（11）日在院會後記者會指出，副院長鄭文燦指示交通部，應協助地方政府盤點捷運軌道周邊工程，了解可能發生的危險。 （行政院提供）

2023/05/11 13:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕台中捷運昨天發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道，列車撞上意外，造成1死10傷，對此，行政院代理發言人羅秉成今（11）日在院會後記者會指出，副院長鄭文燦指示交通部，應協助地方政府盤點捷運軌道周邊工程，了解可能發生的危險。

羅秉成表示，非常遺憾台中捷運意外事件，台中市副市長也到行政院會說明處理過程。整體而言中央及地方都及時反應跟救援，未來中央跟地方也會共同檢視個案所生相關問題，並由運安會調查事故原因。

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羅秉成說，除調查事故外，即時性的做一些檢測是必要的，副院長鄭文燦在院會中指出，對地方在軌道周邊的工程，尤其是捷運軌道周邊工程，建照由地方審查，不是只有建管單位，地方捷運局也要會參與審查，在審查過程，要求符合相關規範。

鄭文燦也在院會中指示交通部，除要求地方落實規範捷運軌道周邊工程，也要協助地方政府盤點，了解軌道周邊工程可能發生的危險。至於個案原因或究責，羅秉成表示，政府將依法貫徹與執行。

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