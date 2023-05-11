林淑雅「一語成讖」魂斷中捷！靜宜學生悲傷憶往：怎麼可能......

靜宜大學助理教授林淑雅。（擷取自原文會臉書）

2023/05/11 07:20

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運昨日發生1死10傷重大意外，當場慘死車底的靜宜大學法律系助理教授林淑雅，不排除是直接遭吊臂鐵條擊中，撞出車廂外。消息傳出後，各界不捨。林淑雅長年以來相當關心並參與原住民族公共事務與西藏人權議題，昨晚有藏人和非營利組織團體發起為她點燈祈福。學校學生更是悲傷，更有法律系學生在網路提及，之前林淑雅曾課堂提到「意外不知道什麼時候發生，可能有一天我在上課途中發生意外死亡。」卻一語成讖。

林淑雅昨日身亡訊息傳回靜宜大學，人文社會學院多名教師感到哀傷，有一名教授表示，林淑雅熱情和善，在學校與學界風評頗佳，聽到消息真令人震驚，心情很低落。

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消息曝光讓許多學生悲傷不已，在靜宜大學Dcard論壇憶及林淑雅過往，稱讚她是「溫暖的老師」。一名學生回憶，之前上課時林淑雅曾經說「意外不知道什麼時候發生，可能有一天我在上課途中發生意外死亡。」他向朋友說，「老師怎麼可能會突然過世，這機率該有多小」。

也有學生提到，雖然被林淑雅老師當掉，但還是欣賞這名老師，是個非常努力的人。

靜宜學生指出，林淑雅「一語成讖」令人哀傷。（翻攝自Dcard）

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