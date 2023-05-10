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    不滿被瞪竟誆騙鬼魂附身 少女嚇拍8段性愛片「安撫」亡靈

    18歲郭男僅因被16歲少女瞪眼，竟謊稱鬼魂附身，要脅自拍裸照和性愛影片「撫慰」亡者，她自拍13張裸照和8段性愛影片後驚覺有異報警。（情境照）

    18歲郭男僅因被16歲少女瞪眼，竟謊稱鬼魂附身，要脅自拍裸照和性愛影片「撫慰」亡者，她自拍13張裸照和8段性愛影片後驚覺有異報警。（情境照）

    2023/05/10 22:23

    〔記者鮑建信／高雄報導〕18歲郭男僅因被16歲少女瞪眼，竟謊稱鬼魂附身，要脅自拍裸照和性愛影片「撫慰」亡者，她自拍13張裸照和8段性愛影片後驚覺有異報警，地院依依兒童及少年性剝削防制條例，判處他徒刑7年半，高雄高分院審酌他賠償100萬元，改判7年2月。

    判決書指出，郭男和被害人小雪（化名）因參加友人聚會認識，並因被她瞪一眼，他想小時候被霸凌的經驗，於是懷恨在心，展開復仇計畫。

    2021年10月9日晚上11點多，郭男在高雄市前鎮區住處，上網佯裝為「劉宇翔之胞弟」聯繫小雪後，謊稱「劉宇翔」先前曾遭她封鎖臉書好友而自殺，現在化為鬼魂附身在他身上，並扮鬼嚇她要求自拍裸照。

    郭男並說，「我哥現在已經要附身我了，我再不讓他附身，我會成為第二個死掉的」、「你要配合著跟他聊還有拍，不然我會出事情，廟方說的，他說哥哥怨恨很重」、「你能先想辦法給我看一下嗎，性感的、裸露的，現在拍」等語。

    小雪因害怕，拍下13張裸照和8段性愛影片「安撫」亡靈，直到隔天始驚覺有異，告知父親並報警，郭男得知此事後，又使用暱稱「郭楓」帳號，要求與她見面洽談和解，但被父女拒絕。

    高雄地院指郭男1人分飾3角扮鬼嚇人騙裸照，手段惡劣，依以脅迫及詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，重判徒刑7年6月，他不服上訴，高雄高分院審酌民事判決郭和家人連帶賠償100萬元後定讞，改判7年2月，仍可上訴最高法院。

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