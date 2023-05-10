建案吊臂砸中捷 北市捷運局：限建範圍建物有「註記」納管巡檢

鄰近台北捷運建物確認在禁限建範圍就會註記，捷運局再分發到負責的各工務所，每個月排查巡檢至少1次。圖為台中捷運事故現場。（記者廖耀東攝）

2023/05/10 21:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台中捷運豐樂公園站附近建案今天中午拆塔吊發生意外，吊臂砸落刺穿車廂，造成1死10傷。台北捷運公司指出，依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，台北捷運系統路線為專屬路權，鄰近建物工程在高架平面段6公尺米以內為禁建範圍；6公尺以外則屬於限建範圍，若有施工需求，需經台北市捷運工程局審查、北捷公司會同審查，要求不得影響營運。

台北市捷運工程局長鄭德發說，建商或投資人興建前，須向建管處申請是否在6公尺禁限建範圍，建管處會把資料轉給捷運局，由捷運局土建設計處審查，確認禁限建範圍就會註記，再分發到負責的各工務所，每個月排查巡檢至少1次，檢查建案的施工圖說是否現場實際施工一致。

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鄭德發說，若建物進行特殊施工，例如地下開挖影響墩柱或隧道安全，會增加巡查頻率，每1建物施工都有納管註記，比較不擔心。至於北捷沿線禁限建的建物施工件數，已經分發到各工務所，後續會作統計，並針對台中捷運高空吊塔事件一併檢視內部SOP（標準作業流程），尤其高樓層施工訂定一個標準，加強落實捷運安全。

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