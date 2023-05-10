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    首頁　>　社會

    中捷事故死者靜宜助理教授林淑雅 學生：老師總帶著溫暖的笑容

    靜宜大學法律系助理教授林淑雅教過的學生，在臉書悼念老師。（記者林宜樟翻攝）

    靜宜大學法律系助理教授林淑雅教過的學生，在臉書悼念老師。（記者林宜樟翻攝）

    2023/05/10 18:36

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台中捷運豐樂公園站旁的興富發建案，今日中午發生吊臂從高處掉落，砸中行駛中的捷運，造成1死8傷，死者為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅；林淑雅教過的學生得知訊息，許多人在臉書哀悼，靜宜大學畢業的黃晴雯在臉書寫下悼念林淑雅的文字，「謝謝妳總是溫柔的對待每一位學生」。

    在嘉義縣政府任職的黃晴雯在臉書寫下，新聞開始爆出死者身分，怎麼也沒想到是會是自己的老師，「老天怎麼會帶走這麼好的人？」，她說，在法律系就讀期間，讀了三年，憲法也被林淑雅當三次，儘管永遠聽不懂，也拿不到學分，「但還是好喜歡淑雅，喜歡她總是帶著溫暖的笑容，認真地與我們對話。」

    林淑雅是總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員，黃晴雯在臉書寫「謝謝妳總是溫柔的對待每一位學生，謝謝你一生為人權奉獻，帶著我們討論人權、討論冤案，與我們分享諸多需要被更多人關注的議題」。

    黃晴雯說，雖然最終沒有成為法律人，「但至少在你身上學習當一個溫暖且對社會保有關懷的大人。願淑雅在離開前沒有感受到太多疼痛，願在天上的成為人權小天使的你能好好安息。老師，一路走好。」

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