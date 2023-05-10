獨家》借70萬惹殺機？五股棄屍案犯嫌稱是自殺 槍傷卻在後腦勺！

五股棄屍案疑點重重，警方懷疑是70萬借貸惹殺機。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/10 18:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市五股區外寮山區附近發生棄屍案，25歲張姓男子後腦中槍，被好友26歲姚姓男子以棉被包裹丟落邊坡，警方找到姚男，姚男初步供稱「他是自殺」，但槍傷位在後腦，若是自殺那麼刻意往後腦開槍太不自然，且這半年內，張男向姚男借貸了70萬，警方有理由懷疑姚男有動機殺人，目前仍在抽絲剝繭中。

據了解，姚、張2人為舊識，雙方認識多年，今年初張男的父親沉迷股票，造成大筆虧損，家中經濟已快要支撐不住，於是張男年初至今總共兩次向姚男借錢，分別為20萬、50萬，而昨晚姚男前往張男五股區登林路住處，警方不排除是上門要債。

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張男遺體被發現後，姚男也被警方快速找到並帶回警所接受調查。姚男初步向警方供稱，昨天他確實有到張男住處，但是否為討債姚男則沒有細說，只是不斷跳針說「他（指張男）是自殺」，且強烈否認槍枝為他所有，警方對此正在進行調查。

警方表示，目前確定張男遺體是被姚男開車載至外寮山區丟棄，涉案槍枝尚未找到，還在積極尋找中，姚男的初步的供詞也多有不合邏輯的地方，目前正對其進行筆錄製作中，詳細案情仍待釐清。

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