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    首頁　>　社會

    中天請求撤銷否決換照處分 北高行公布勝訴理由

    北高行指NCC未依2018年2月8日修正後的申設審查辦法第13條第1項規定，作為評分基準，已違反規定，判決撤銷否決換照的原處分。（資料照）

    北高行指NCC未依2018年2月8日修正後的申設審查辦法第13條第1項規定，作為評分基準，已違反規定，判決撤銷否決換照的原處分。（資料照）

    2023/05/10 18:26

    〔記者溫于德／台北報導〕中天3年前申請換照被國家通訊傳播委員會（NCC）否決，經提告，台北高等行政法院今天下午4時判決撤銷NCC否決的處分，並於稍早公布判決理由指，NCC未依2018年2月8日修正後的申設審查辦法第13條第1項規定，作為評分基準，卻依2020年換照評分表作為評分比重，所以NCC否決中天換照的原處分已經違法。

    北高行由審判長蘇嫊娟、法官魏式瑜與陳雪玉組成合議庭。合議庭認為，憲法保障言論自由及傳播方式並非絕對，應依不同特性而有不同保護範圍及限制準則。

    至於衛星廣播電視法的立法宗旨，在於規範促進衛星廣播電視健全發展，保障公眾視聽權益，維護視聽多元化，並採取許可制附期限，受許可者定期申請換照，以確保衛星廣播電視業者善盡傳播媒體的社會責任，並未逾越憲法容許範圍。

    合議庭指出，NCC經由多元專業委員組成的委員會，透過合議決策模式，以及對外公開資訊、徵詢意見或舉辦聽證會等公共參與程序，就具體個案作成的決定，因具備多元專業性且有民主正當程序，行政法院應給予相當尊重，而採取較低的審查密度，但不代表NCC作出的決定可以排除司法審查。

    合議庭說明，NCC委員會於2020年11月18日的審議，未依2018年2月8日修正後的申設審查辦法相關規定作為評分基準，卻以2020年換照評分表為評分比重，已違反規定，足以影響不予換照的結論，因此，否決中天換照的原處分已經違法。

    合議庭因此認定中天請求撤銷不予換照的原處分屬有理由，至於中天請求命NCC作成准許換照，仍待NCC依本判決的法律見解重新審議後，作成適法決定；另中天求償79億多元部分，因換照申請是否許可，尚待NCC重新審議，故求償無理由。

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