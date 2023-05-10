桃園警朱崇瑋勾結電玩業者 受惠速審法免入獄

高院改判朱員緩刑，免入獄。（資料照）

2023/05/10 16:46

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園縣警局八德分局四維派出所前警員朱崇瑋在職時，為了達成取締賭博電玩績效，竟請業者安排機台與人頭供其查緝。一審桃園地院依使公務員登載不實文書罪判刑2年；二審高等法院考量全案已逾8年未確定，10日依刑事妥速審判法改判刑1年6月，緩刑4年，向公庫支付80萬元。

判決指出，朱崇瑋在職時為達成取締賭博電子遊戲場所績效，與電子遊戲機業者謝騏任、徐鈺雯、李宜軒商議，由朱崇瑋與李宜軒約定取締時間地點，謝騏任再安排機台及冒充現場負責人的人頭，徐鈺雯則依謝騏任轉知的取締時間地點，指示店員備妥供取締的電玩機台。

請繼續往下閱讀...

雙方勾結謀議後，朱崇瑋2010年10月18日、2011年1月25日、2012年1月30日與李宜軒約定取締時地，由李宜軒指示孫克隆、莊育弘、李國華冒充為現場負責人到場配合取締。

2010年10月21日、2011年1月27日、2012年1月31日，朱崇瑋與不知情同仁前往電玩店喬裝為賭客，操作現場賭博電子遊戲機，再於孫克隆、莊育弘、李國華按積分兌換現金之際，當場逮捕。

朱崇瑋明知孫克隆等人均為人頭，並非實際設置賭博電子遊戲機的犯罪行為人，仍將其等以涉嫌賭博、圖利供給賭博場所、聚眾賭博及違反電子遊戲場業管理條例第22條非法營業等不實事項，登載在職務報告及調查筆錄上，向八德分局長報告附入卷宗，移送桃園地檢署偵辦。

一審桃園地院依行使公務員登載不實文書共三罪，各處朱員1年2月刑，應執行2年。

二審高院指出，本案2013年11月29日繫屬法院，已逾8年未判決確定，適用刑事妥速審判法第7條規定，改判刑1年6月，審酌朱員一時失慮致罹刑章，應知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑4年，向公庫支付80萬元，可上訴。本案合議庭成員為審判長許永煌、陪席法官黃美文、受命法官雷淑雯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法