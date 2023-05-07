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    首頁　>　社會

    搶奪大盜寫懺悔信給警借錢 羈押期滿毒癮發作再犯又被押

    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/07 17:10

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊、樹林合辦轄區搶奪案，鎖定今年3月剛羈押期滿的黃姓飛車搶奪大盜涉案，持拘票逮人，當場起出犯案時習慣穿著的蜘蛛裝、毒品等證物，移送法辦後再被羈押；警方調查，黃嫌去年被羈押時，曾寫懺悔信給查辦他的警方，但文末卻是要借錢，讓警方傻眼，對於他再犯入獄並無意外。

    新莊、樹林兩地5日清晨連傳飛車搶案，搶嫌先於5日清晨在三重區偷竊涉案機車，騎往新莊區尋找目標，發現黃姓女子落單，強拉她後背包拖行，被害人尖叫求救，搶嫌眼見無法得手放棄，但造成被害人右手肘、腳踝擦挫傷。

    黃嫌逃離後，轉進樹林區尋找目標，眼見一名沈姓被害人戴著一條金項鍊，騎車尾隨，硬從他後頸扯下金項鍊得手逃逸。

    黃嫌得手後，丟棄贓車改搭計程車往返雙北，再步行穿梭巷弄、變更衣著逃回藏身處，企圖製造斷點，規避警方查緝，樹林、新莊分局專案小組，過濾近年搶奪慣犯、以車追人，掌握黃嫌涉案，6日上午持拘票逮獲45歲黃姓大盜，起獲犯案時穿戴牛仔褲、愛迪達T恤、變賣金飾所得贓款、海洛因等贓證物，詢後依竊盜、搶奪、準強盜、違反毒品條例等罪嫌送辦新北地檢署，法院裁定羈押。

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    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓飛車搶匪近來連續在新莊、樹林犯案，新北警方合力緝捕到案，起出犯案時衣物、毒品、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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