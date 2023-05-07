雨中最後身影曝光！買不到半年撞成廢鐵 特斯拉登記死者父親名下

一輛特斯拉今天清晨疾駛在台中台74線西屯路段，突然失控自撞分隔島，車身殘骸散落一地，怵目驚心。（民眾提供）

2023/05/07 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中台74線西屯路段今（7）日清晨近6時發生嚴重車禍，一輛特斯拉失控自撞分隔島當場破裂變形，相較事發前疾駛而過的最後車形，令人怵目驚心；車上2名男性都噴飛車外，送醫傷重不治，經查，這輛車登記在其中一名死者的父親名下，購入不到半年，事故當下開車的應就是這名死者。

根據相關路口監視器顯示，今天清晨因為梅雨鋒面帶來雨勢，台74路面濕滑，肇事特斯拉當時行駛在中間車道，行經松竹路匝道附近時煞車燈突然急閃，在路面刮起大片水花後接著失控偏移，撞上分隔島的水泥護欄，由於當下速度快、撞擊力道強大，特斯拉因巨大衝擊力斷成兩截，面目全非，成為廢鐵，從外觀已看不出車形。

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而車內分別25歲楊姓、24歲洪姓兩名男性都噴飛車外，掉落在車道上，救護人員獲報趕到時，2人均已沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍告不治；2人經抽血檢驗都有酒精濃度，其中楊姓死者更嚴重超標；這輛肇事電動車為特斯拉Model Y，車輛登記在楊男父親名下，去年底才購入，新車要價212萬元起跳。

經比對2具遺體上的安全帶勒痕，初步判斷駕駛為楊姓男子，洪姓男子為副駕乘客，兩人凌晨疑在南屯區夜店飲酒狂歡，結束後由楊男駕駛特斯拉搭載洪男，卻因酒駕斷送兩條年輕的生命。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一輛特斯拉今天清晨疾駛在台中台74線西屯路段，突然失控自撞分隔島當場破裂變形，車上2名男性都噴飛車外，送醫傷重不治。（民眾提供）

一輛特斯拉今天清晨疾駛在台中台74線西屯路段，突然失控自撞分隔島。（民眾提供）

一輛特斯拉今天清晨疾駛在台中台74線西屯路段，突然失控自撞分隔島，撞成廢鐵。（民眾提供）

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