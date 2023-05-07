不滿檢舉魔人鄰居害收百張罰單 退休襄理罵7次「垃圾」判賠5萬

台南地院法官依憑李姓老師住處監視器錄下影音認定顏姓退休襄理辱罵言詞是針對李師所為，判顏須賠李師五萬慰撫金。（監視器示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

2023/05/07 12:43

〔記者王俊忠／台南報導〕1名公司退休的顏姓襄理，因不滿在小學教書的李姓老師鄰居檢舉他出門遛狗未繫狗鍊、沒把狗放在狗籠裡，害他收到約百張罰單。為此懷恨的顏某從2021年3月到9月間在住處門前7度罵李師是「垃圾、要跟你校長說你是垃圾人、檢舉魔人、胎哥人」等語。雖顏否認是針對李師，但法官勘驗李家的監視器影音，認定顏是對著李師辱罵，判顏要賠5萬元給李師。

李姓老師主張，他與顏某的住宅是毗鄰的鄰居，顏某因不滿他的檢舉，以致要繳多張罰單，竟從2021年3月18日晚間到9月27日下午這段期間，先後7次在顏的住處前騎樓或房子門口的不特定人可共見共聞處，分別對他辱罵。

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李師怒說，顏先後罵他「垃圾啦、垃圾人、我一定要去學校找你校長，說有你這個垃圾人，檢舉魔人嘜見笑、真見笑、胎哥人，檢舉魔人丟臉」等難聽言詞，貶損他的人格尊嚴與社會評價，顏的言行害他精神受到極大損害，長時間寢食難安、求助精神科醫師，因此提告向顏某求償50萬精神慰撫金。

顏某辯解說雖然有說這些話，但都是在自己家門前、沒有對著特定人說，是因為他遭到檢舉魔人檢舉約100張罰單而發洩情緒，不是對著李師說的，是李自己對號入座，不同意給付慰撫金。

台南地院刑庭法官檢視、勘驗李師家中的監視器影像，發現顏某講這些辱罵言詞時，都是李師在場之際所說，顏的視線都能清楚看到李師當時在場，且有1次顏是走近並以手指對著李說話、也有4次顏是面對李師說話與李相互對話、口角；加上顏在刑事庭也說，是因為李師檢舉他帶小狗出去沒有繫狗繩、沒把狗放在狗籠內，害他收到近百張罰單，很生氣才會講那些話。

地院民庭法官據此認定顏某所說辱罵言詞是針對李師所為，顏的辯解不足採信，審酌雙方社會地位、經濟條件與李師受害程度，這7次言詞傷害，顏共應賠5萬慰撫金給李師，還可上訴。

台南地院法官依憑李姓老師住處監視器錄下影音認定顏姓退休襄理辱罵言詞是針對李師所為，判顏須賠李師五萬慰撫金。（監視器示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

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