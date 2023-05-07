不滿檢舉魔人鄰居害收百張罰單 退休襄理罵7次「垃圾」判賠5萬
〔記者王俊忠／台南報導〕1名公司退休的顏姓襄理，因不滿在小學教書的李姓老師鄰居檢舉他出門遛狗未繫狗鍊、沒把狗放在狗籠裡，害他收到約百張罰單。為此懷恨的顏某從2021年3月到9月間在住處門前7度罵李師是「垃圾、要跟你校長說你是垃圾人、檢舉魔人、胎哥人」等語。雖顏否認是針對李師，但法官勘驗李家的監視器影音，認定顏是對著李師辱罵，判顏要賠5萬元給李師。
李姓老師主張，他與顏某的住宅是毗鄰的鄰居，顏某因不滿他的檢舉，以致要繳多張罰單，竟從2021年3月18日晚間到9月27日下午這段期間，先後7次在顏的住處前騎樓或房子門口的不特定人可共見共聞處，分別對他辱罵。
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李師怒說，顏先後罵他「垃圾啦、垃圾人、我一定要去學校找你校長，說有你這個垃圾人，檢舉魔人嘜見笑、真見笑、胎哥人，檢舉魔人丟臉」等難聽言詞，貶損他的人格尊嚴與社會評價，顏的言行害他精神受到極大損害，長時間寢食難安、求助精神科醫師，因此提告向顏某求償50萬精神慰撫金。
顏某辯解說雖然有說這些話，但都是在自己家門前、沒有對著特定人說，是因為他遭到檢舉魔人檢舉約100張罰單而發洩情緒，不是對著李師說的，是李自己對號入座，不同意給付慰撫金。
台南地院刑庭法官檢視、勘驗李師家中的監視器影像，發現顏某講這些辱罵言詞時，都是李師在場之際所說，顏的視線都能清楚看到李師當時在場，且有1次顏是走近並以手指對著李說話、也有4次顏是面對李師說話與李相互對話、口角；加上顏在刑事庭也說，是因為李師檢舉他帶小狗出去沒有繫狗繩、沒把狗放在狗籠內，害他收到近百張罰單，很生氣才會講那些話。
地院民庭法官據此認定顏某所說辱罵言詞是針對李師所為，顏的辯解不足採信，審酌雙方社會地位、經濟條件與李師受害程度，這7次言詞傷害，顏共應賠5萬慰撫金給李師，還可上訴。