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    首頁　>　社會

    老婦上山採筍失聯 3天後竟離奇自行返家

    警方聽聞年近80歲的黃姓婦人（右2）自行返家後，趕緊前往現場了解案發過程。（記者吳昇儒翻攝）

    警方聽聞年近80歲的黃姓婦人（右2）自行返家後，趕緊前往現場了解案發過程。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/05/07 11:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名年近8旬的黃姓老婦人3日中午外出到八斗子附近的山區採筍，卻遲遲未歸，家屬隔日晚間趕緊到八斗子分駐所報案。但因黃婦無用手機習慣，離家時間及動向均不清楚，增加搜救難度。警、消連續搜索2天，竟接到家屬通知，老婦人搭乘善心人士的車輛從深澳漁港返家，令搜救人員嘖嘖稱奇。

    警方第一時間通知消防隊員協助搜救，並調閱失聯地點周邊的監視器，還前往平常會去的菜園工寮查看，最終只在菜園工寮內發現其當時外出所著的外套及攜帶菜籃。

    因擔心老婦人年紀較長，受困山區恐有生命危險，警、消持續調閱黃婦住家附近監視器，並在山林中搜尋其身影，連續搜尋近2天卻無所獲。

    未料6日一早，搜救人員接獲家屬通知，表示老婦人已經安全返回家中，經詢問得知，黃姓老婦本來是要上山採筍，卻突然在山區迷失方向，受困3天3夜，期間沒吃沒喝，頻頻在山區內打轉，累了就躺在山坡地上過夜，最後突然發現有下山的路，就走到深澳漁港附近，被善心人士發現，載送回家。

    警方見黃婦3天3夜沒有吃喝，製作相關通報手續時，見黃婦身體依舊硬朗，且對談自如，感覺非常不可思議，趕緊送上飲用水與糧食。

    第二分局長張澤銘則呼籲，家中若有精神不佳或易走失長輩，務必要多加留意看顧，時時注意家中成員的動向，切勿使其單獨外出。

    警、消出動大批人力入山搜救。（記者吳昇儒翻攝）

    警、消出動大批人力入山搜救。（記者吳昇儒翻攝）

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