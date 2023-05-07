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    躲「內線交易」投資股票賺大錢？ 她衝銀行要匯30萬差點血本無歸

    警方與行員一起向黃婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方與行員一起向黃婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2023/05/07 10:12

    〔記者王冠仁／台北報導〕七旬黃姓婦人接獲詐騙集團的電話，對方以假投資股票的話術行騙，還騙說要規避「內線交易」，所以匯款時要說是用於房屋裝潢。她信以為真，依對方所說跑到銀行要臨櫃匯款30萬元，但行員發現異狀報警，員警趕到場揭穿詐騙集團的謊言，黃最終才大夢初醒。

    北市警中正一分局今天發布新聞稿公布詐騙集團的手法，同時也再次呼籲民眾，假網路投資是常見詐騙手法，詐騙集團透過各類通訊軟體以「加入會員、投資高獲利報酬」等話術誘騙被害人進入群組後，再教導被害人如何匯款，提醒民眾勿因一時貪念而受騙，遇到任何疑問請撥打165反詐騙專線或撥打110報案。

    警方調查，黃姓婦人平時鑽研投資理財，她透過網路輾轉認識一名「理財老師」，對方將她加入某聊天群組，每天在群組內大談「股票經」，黃以為遇上「神人」，對對方感到相當崇拜，她對於對方所說的都照辦。

    詐騙集團要黃匯錢到某帳戶就能夠進行投資理財，對方還騙說，為了規避「內線交易」，所以黃匯款時千萬不能提到投資理財的相關字眼，行員如果詢問可以回答匯錢是為了要裝潢房子。

    黃依對方所說照辦，不久後就跑到台北市忠孝東路上的中國信託銀行華山分行要辦理臨櫃匯款，黃向行員謊稱有朋友在嘉義裝潢房子，之後會接她一起過去住。但行員發現黃眼神閃爍、答話支支吾吾，行員發覺有異報警。

    轄區忠孝東路派出所警員高素美、熊子欽獲報前往，員警詢問來龍去脈之際，黃卻急忙將對話紀錄刪除，員警驚覺她遇詐，再三勸說，黃這才說出實情。員警隨即拿出過往新聞案例向黃苦勸，黃這才相信遇到詐騙集團，向警方表示會封鎖該網友，立即取消匯款。

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