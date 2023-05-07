她透過LINE自動加好友 64歲男差點暈船淪詐騙集團肥羊

鄧男（左）因到銀行辦卡被拒，到派出所詢問員警，才確認自己差點遭詐騙。（民眾提供）

2023/05/07 09:34

〔記者歐素美／台中報導〕「拍謝，借問一下！這甘係詐騙？」64歲鄧姓男子日前遇到一名女子透過line自動加入好友，不斷放送甜言蜜語，要他到銀行申辦提款卡，以利後續借取資金；鄧男心裡存疑，求助台中市大雅警分局潭北派出所，向員警詢問，要到銀行申辦提款卡打算借錢給這名香港友人，卻被行員擋下，滿腹不解；員警當面告知，這是常見的網路交友詐騙手法，他趕緊封鎖詐騙帳號，也關閉LINE「自動加入好友」功能。

鄧男4日上午10點多到銀行辦卡被拒，心裡懷著疑問到潭北派出所確認自己是否遭詐騙；警員林宜芳查看鄧男LINE對話紀錄，對方提及「跨境匯款」及「資金周轉」，並利用各種甜言蜜語哄騙鄧男，要求鄧男先至銀行申辦提款卡，以利後續借取資金。

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員警詢問鄧男是否認識該名女子？有無見過面？在何處認識該名女子？鄧男表示是對方透過「LINE」自動加好友，並沒見過面。警方立即研判此為常見的假交友詐騙手法，並再次確認鄧男未匯款及給予對方提款卡密碼，向其分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」，鄧男聽完分析後，立刻封鎖該詐騙帳號，關閉LINE「自動加入好友」之功能，感謝行員及警方層層把關，才未有損失。

潭北派出所所長黃光宏呼籲民眾，如有任何疑似詐騙的問題，可以直接至派出所臨櫃詢問或撥打165反詐騙專線諮詢，遇到任何詐騙問題，最重要的就是「查證」，才能有效地顧好荷包；網路交友要謹慎，切勿深陷歹徒甜言蜜語的圈套中，一旦遇到要求以點數方式付費，都務必提高警覺，避免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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