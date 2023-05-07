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    夫妻的世界？他痛毆前妻 雙方互相蒐證

    許男經常痛毆前妻，新竹地院依傷害罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

    許男經常痛毆前妻，新竹地院依傷害罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2023/05/07 08:41

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕夫妻的世界真實版！新竹許姓男子經常痛毆前妻林女出氣，林女暗自手機錄音蒐證，憤而提告，沒想到許男也拿出錄影蒐證，聲稱林女先持刀攻擊，然而法官勘驗雙方蒐證內容，認為被害人指控符合事實，判許男傷害罪徒刑3月。

    法官調查，許男去年2月在新竹縣住處內，與前妻林女因細故發生口角糾紛，許男竟徒手及持不明物品毆打林女，致林女臉、頸、手、膝多處成傷。

    許男辯稱當天是因為林女已經拿刀刺他，他為了防衛才將她壓在牆壁上、把她手上的刀敲掉。

    林女說，當天是許男先動手，用拳頭、手肘、瓶罐毆打，施暴時碰到她的手機，才發現正在錄音，還想搶走手機。法官勘驗當天錄音內容，許男：打你打多久了啦，你以前不是說不要打你，死破麻，去躺著賺啦，死妓女一個而已啊...。林女：回去你只會打我打得更慘，軟禁我、拿走我手機！

    反觀許男所提出的影像，僅見2人爭執手機過程，未有許男指控係林女先持刀攻擊一事，更難採信。

    法官審酌許男僅因細故與林女口角糾紛，竟徒手或持物品毆打，犯後雖一度坦承犯行，卻於審理中翻供，更指控林女是自殘，飾詞狡辯自身犯行，且未與被害人和解，犯後態度甚劣，最後依傷害罪判刑3月。

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