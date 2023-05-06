彰化養雞場剛翻新就失火 太陽能板屋頂燒光光

彰化北斗一座剛翻新的雞舍起火，幸好還沒開始飼養雞隻，業者損失降低不少。（民眾提供）

2023/05/06 21:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮大新路今（6日）發生火警意外，一座近日剛翻新的養雞場，下午突然發生火災，火勢迅速蔓延，冒出的濃煙連3公里外的民眾都看得到，大火也將3雞舍屋頂上的太陽能板燒光光，業者估計，損失恐超過千萬元，幸好雞舍內未開始飼養雞隻，消防隊表示，詳細起火原因待釐清。

消防隊表示，今日下午1時26分接獲北斗鎮大新路發生雞舍火警意外報案，消防隊立刻派出北斗、田中等8個消防分隊、各式消防車輛14輛、救護車1輛及消防人員39人到場救援。消防人員到場發現，現場約300坪鐵皮雞舍已大量燃燒，並冒出大量濃煙，幸好無人員與雞隻受困，屋頂裝的太陽能板已部分燒毀，火勢在1時51分控制。

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這場大火竄出的濃煙連3公里外的北斗市區都看得到，北斗鎮民代會主席陳世凱等人也到場關切，事後也貼文臉書告知，火災已撲滅，人平安。

據了解，最近雞蛋、雞肉雙雙上漲，其養雞場業者欲擴養數量，對其雞舍翻新，並裝上太陽能板，但今日下午，雞舍就因不明原因冒煙。對此業者稱太陽能板恐損失千萬，不過還在保固期應可獲賠償，也慶幸還沒開始養雞，否則損失更大。彰化縣消防局表示，真正起火原因有待調查鑑定。

雞舍突然大火，屋頂上的太陽能板燒毀嚴重。（民眾提供）

雞舍冒出的濃煙，連3公里外的民眾都看得到。（民眾提供）

彰化縣北斗鎮大新路上一處剛翻新的養雞場，5日下午發生火警，彰化縣消防局獲報到場灌水滅火。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

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