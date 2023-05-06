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    im.B詐騙案》徐巧芯「看圖說故事」影射鄭文燦 北檢：不受影響

    鄭文燦辦公室表示，鄭文燦與曾男並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。針對該案政府積極追查所有涉案人員，打擊詐欺犯罪，決不寬貸。 （資料照）

    鄭文燦辦公室表示，鄭文燦與曾男並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法。針對該案政府積極追查所有涉案人員，打擊詐欺犯罪，決不寬貸。 （資料照）

    2023/05/06 18:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕台灣金隆科技公司經營的「im.B借貸媒合平台」，2015年成立以來吸引超過5000人投資，金額達25億元，卻爆出疑似媒合假債權，台北地檢署偵辦後，以涉違詐欺、銀行法等罪向台北地院聲押禁見5人獲准。未料，國民黨籍台北市議員徐巧芯卻以一張照片，影射行政院副院長鄭文燦與曾姓主嫌「走很近」，不只引鄭反彈駁斥，北檢也強調辦案只看證據，絕不受輿論干預。

    北檢表示，近日有人引用本案曾姓、張姓主嫌與部分政治人物合照，或參與活動的照片及影片，影射是否會影響案件偵辦；或被告等人是否有假藉名人代言，以照片、影片欺罔民眾投資。北檢強調，偵辦案件必須依照證據及客觀立場依法偵辦，絕不受被告的背景或輿論影響。

    至於被告等人是否有利用和相關人士的合照，遂行詐騙、吸金，或相關照片的來源、真偽等情，北檢指出，亦將一併調查釐清。

    北檢表示，偵辦金隆科技涉嫌以網路借貸媒合平台，誘使不特定民眾認購虛假債權的吸金、詐騙案，檢察官訊問後向法院聲請對該公司實際負責人曾男等8人羈押禁見，經北院於5月4日、5日陸續裁定被告曾姓父子、張女、潘男、黃男（原命具保60萬元，因覓保無著，改羈押禁見）等5人羈押禁見，其餘3名被告則命30萬元至40萬元具保，並限制住居、限制出境、出海。

    北檢指出，將儘速積極偵辦，嚴懲不法，除已查扣部分現金、帳戶、不動產及名牌包等物外，並將持續追查相關被告的不法犯罪所得，以填補民眾損失。

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