非法移工12樓墜落亡！台中建案勒令停工 雇工板模商最重罰

台中北屯大型建案新建工程雇用非法移，墜樓身亡。（台中市政府提供）

2023/05/06 17:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區一處大型建案4日發生非法越南籍移工墜樓身亡，勞工局調查發現，模板廠商未要求勞工使用安全帶，也未設置安全網，還雇用非法移工，勒令全棟停工並追究刑事責任，對雇用移工板模廠商祭出最重75萬元罰鍰，違反職安法部分也以最重開罰30萬元，建設公司在台中市全部建案全面勞檢。

台中市勞工局長張大春說，初步研判，勞工於12樓工地電梯井作業時，模板廠商未要求勞工使用安全帶，也無設置安全網，已違反職業安全衛生法規定，將追究相關刑事責任，工程勒令全棟停工，要求事業單位應針對災害原因調查、分析、改善設施設備、強化管理措施，據以提出復工計畫，經審查檢查合格後才可復工。

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經查，墜樓越籍移工是非法移工，對於業者非法聘僱外國人工作，依照就業服務法規定，最高可處75萬元罰鍰，請事業單位留意並善盡查驗身分及現場管理義務，未經合法申請不可聘僱外國人提供勞務，也不得容留外國人提供勞務，以免觸法。

建商台中建案全面勞檢

勞檢處長邱怡川指出，發生這起死亡職業災害的大型建案工程共有11棟，勞工局已勒令發生事故這棟建案全棟停工並追究刑事責任，這家知名建商在台中市目前有數個建案正在進行，市府將展開全面的設施設備及安全管理的勞動檢查。

移工墜樓職災現場，12樓電梯井模板作業開口未設安全網。（台中市政府提供）

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