澳洲交換生誤食鼠藥返國治療 父母離台前拍片：感謝台灣醫療團隊

澳洲交換生蕭里（Alex Shorey）的父母離開台灣前，拍攝影片感謝台灣醫療團隊和捐款。（圖擷取自GoFundMe、Shorey-GoFundMe YouTube，本報合成）

2023/05/06 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲交換生蕭里（Alex Shorey）在台誤食老鼠藥，一度發出病危通知，其家屬透過募資網站集資，募得超過20萬澳幣（約新台幣405.8萬），並在3日搭專機返澳。他的父母離台前，拍攝影片感謝台灣醫療團隊和捐款者的幫助，然而隨著案情浮出水面，不少網友留言抨擊這對父母得為當時懷疑毒源是台灣街頭小吃的言論道歉。

蕭里的父母史蒂芬（Stephen Shorey）和茱麗葉（Julie Shorey）先前在集資平台 「GoFundMe」發起籌募的專頁，籌措安排蕭里搭乘醫療專機返回澳洲的費用，後來在募得所需費用後，於4日發布最新消息，表示蕭里由醫療專機送返澳洲的過程很成功，他已返平安回到家鄉，並入住昆士蘭省布里斯班的雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital），接受後續治療。

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蕭里父母還在專頁中聲明，「特別感謝台北醫學大學附設醫院的醫療團隊，以及把艾力克斯送回澳洲的『醫療救援』團隊。如大家所知，這些醫療遣返很複雜，需要大量的規劃，我們非常感謝格倫博士（Dr Glenn）和其團隊，感謝他們的專業知識，以及對我們家庭的同理心」。

同時，蕭里父母也放上離開台灣前在機場所拍攝的一段影片，表示過去3到4週真的非常困難與煎熬，如今蕭里已平安抵達澳洲，「非常感謝台灣的醫療團隊幫助穩定他的情況，還有感謝幫助他回家的救援團隊和捐款支持者」，接著又提到，「衷心感謝大家對我們家人的所有愛和關懷，社群的力量在過去幾星期以來為我們提供了很大幫助」，最後以「永遠感激」結語。

然而，蕭里父母先前受訪時曾表示，懷疑毒源是台灣街頭小吃，一度掀起軒然大波，更有台灣網友在Dcard以「募到400萬高歌離席 一切當作沒發生過」為標題發文，指出蕭里父母在募得鉅額善款後，便將募款專頁內敘述「語言隔閡、延誤診斷、缺乏治療」等針對台灣的指控全數刪光，該舉也引發國內網友不滿，紛紛要求他們應該為當時的言論出面道歉。

檢警3日搜索蕭里的一名45歲台籍女子女性友人住處，查獲1瓶已使用完的液態老鼠藥瓶；4日以被告身分約談該女，訊後諭令她限制出境、出海。女方聲稱是與蕭里爭吵後，心情不好而準備自己喝下，卻不慎被不知情的蕭里「誤飲」，目前檢警正在釐清說法，並將這起案件朝「下毒」方向調查。

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