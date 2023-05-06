竹縣偏鄉聯合服勤派出所恢復運作 警力大幅擴編

新竹縣警察局率先恢復運作竹東、新埔、橫山分局總共20個聯合服勤的派出所，警力擴編幅度也創紀錄；縣長楊文科今在富興派出所主持揭牌儀式，感謝警政署、立委和地方各界的支持。 （記者廖雪茹攝）

2023/05/06 13:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察局創全國首例，今（6）日率先恢復運作竹東、新埔、橫山分局總共20個聯合服勤的派出所，全縣合計50個所為民服務，警力擴編幅度也創紀錄；縣長楊文科回到峨眉家鄉在富興派出所主持揭牌儀式，感謝警政署、立委和地方各界的支持，同時他特別提及新移居峨眉湖畔的藝人白冰冰也是重要推手，白冰冰還錄製影片稱許竹縣警局與楊文科。

警察局長林信雄表示，今年1月16日甫到新竹縣就職，縣長楊文科交付給他的首要任務，即針對偏鄉憂心裁併派出所警力提出萬全辦法因應。他認為除了鄉親的憂慮，竹縣台3線及山地鄉觀光發展，特別是尖石五峰的露營活動相當興盛，警所聯合服勤恐難以因應大量遊客的需求以及臨時緊急狀況。

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對於有基層憂心工作負荷量增加，林信雄表示，竹縣警局原編制員額1245人，原預算員額1183人，現有警力1093人，缺額90人，他在縣長的大力支持下，向中央爭取完成編制員額1403人，一口氣增加編制員額158人，增加預算員額220人，擴編幅度為縣警局史上最大。他強調，從原本僅白天進駐警所聯合服勤到恢復正常運作，工作量勢必增加，但這原本就是警察的工作。

林信雄感謝警政署長黃明昭勻撥43名保安警力到竹縣、立委林思銘居中協調，以及各級民意代表等地方人士的積極爭取，並表示，將持續向中央爭取增加預算員額，希望3年內增補警力逐步到位，屆時竹北分局基層警力員額將增加40人、新湖分局基層警力員額將增加30人，以因應人口成長速度及民眾的需求。

楊文科表示，因應公務員服務法修正，警察人員每人每月超時服勤時數下修至80小時，警局20個分駐所或派出所去年12月起採行聯合服勤，以符合中央法規規定。今日的聯合服勤派出所恢復運作，包括多年前因警力不足，不得已關門的關西鎮南華派出所、五峰鄉羅山派出所、橫山鄉沙坑派出所，並增加原本五峰鄉大隘檢查哨的駐點，全縣總計50個派出所自5月1日起，提供在地鄉親及到訪遊客服務，共同守護竹縣治安。

楊文科肯定警察局的積極作為，感謝地方各界的努力，以及警友會的大力支持，讓編鄉派出所順利恢復運作，最後他特別提及移居峨眉湖畔的白冰冰，十分關心地方治安工作，「她也是重要推手」。

新竹縣警察局率先恢復運作竹東、新埔、橫山分局總共20個聯合服勤的派出所，警力擴編幅度也創紀錄；縣長楊文科今在富興派出所主持揭牌儀式，感謝警政署、立委和地方各界的支持。 （記者廖雪茹攝）

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