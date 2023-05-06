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    分局長吳在堂到任未滿4個月衰被連坐記過？「靠北police」罕見為長官抱屈

    北市警局督察長楊哲昌（右）在案發後召開記者會，宣佈涉嫌洩漏個資的寧夏路派出所所長葉育忻記2大過免職，大同分局長吳在堂（左）記過。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警局督察長楊哲昌（右）在案發後召開記者會，宣佈涉嫌洩漏個資的寧夏路派出所所長葉育忻記2大過免職，大同分局長吳在堂（左）記過。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/05/06 10:45

    〔記者劉慶侯／台北報導〕臉書「爆料公社」中的「靠北police」社團，幾乎都是員警們對警察主管（官）們有所不滿時爆料或發洩情緒的地方，但昨日卻罕見出現近2000員警替長官抱屈的留言，認為北市警大同分局長吳在堂上任不滿4個月，卻因已被免職的寧夏路派出所所長葉育忻涉嫌長期與「台版柬埔寨」詐騙集團勾串，而遭市警局連坐記過兩支懲處，有違獎懲行政法規和不公平，應予減輕。此舉也引起警界議論。

    士林地檢署是近日偵辦釀成3死的「台版柬埔寨」詐騙集團案，意外發現詐騙集團杜姓主嫌，竟然與北市警大同分局寧夏路派出所所長葉育忻有密切通聯。檢方並查出葉涉嫌收取詐騙集團折合新台幣100萬元的泰達幣，士林地院裁准葉育忻羈押禁見。

    北市警察局為因應此次重大風紀情事，4日隨即召開考績會決議將葉育忻記兩大過免職，同時將分局長吳在堂記過2次，並從嚴追究其他考核監督不周人員責任。

    據了解，北市警大同分局長吳在堂今年1月18日才自中正二分局調任大同分局，因此，實際就任與考核監督大同分局未滿4個月。

    根據警界人事獎懲規定，有影響警譽且情節重大者，得加重懲處。但，考核監督未滿4個月以上，未滿6個月者，得減輕懲處。另，在「免除懲處」方面，考核監督未滿4個月者，得免除懲處。

    因此，警界認為，吳在堂甫就任大同分局長尚未滿4個月，卻要因已就任寧夏路派出所所長逾2年的葉育忻凟職案負起完全責任，實屬不公，也認為北市警局是為了「滅火」，所以讓吳在堂「委屈」的揹上責任。

    據了解，吳在堂的懲處案一出後，一向令警政高層頭痛不已的「靠北police」社團，居然少見的出現大批員警為吳在堂出聲喊冤的情形。許多留言者疑似都是吳曾帶過的下屬，留言認為「好的長官我們也是要推的」、也親切的喊出「「阿堂哥從不對下屬施壓」，一面倒的支持吳在堂。

    據了解，吳在堂是警大行政學系52期畢業，曾在金門、嘉義、澎湖等地擔任過分局長職務，7年前才調回台北市警察局，曾在督察室、文山一分局長、中正二分局長職務歷練。

    不少基層員警表示，吳在堂平日個性溫和，非常照顧員警生活，是位有為有守、和藹可親又挺部屬的長官。

    靠北police社團罕見為長官喊冤。（記者劉慶侯翻攝）

    靠北police社團罕見為長官喊冤。（記者劉慶侯翻攝）

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