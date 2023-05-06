吃毒老鼠藥澳洲生會講中文 護理師曝「女密友」疑誤導家屬

Dcard論壇近日有1名護理學系網友爆料，指出他在「夢境」看到，蕭里住院期間，有名年紀偏大、自稱「女性友人」的「阿姨」，她向澳生父母斷章取義翻譯導致家屬亂介入醫療措施。（資料照）

2023/05/06 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕檢警偵辦澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里（Alex Shorey）老鼠藥中毒案，發現蕭里的45歲女性友人涉嫌重大，社群平台近日有1名護理學系網友爆料，指出他在「夢境」看到，蕭里住院期間，有名年紀偏大、自稱「女性友人」的「阿姨」，她向患者父母斷章取義翻譯導致家屬亂介入醫療措施，患者父母進入加護病房探視的外流照片，疑是這位女子私下拍攝給媒體。

1名網友於4月30日在「DCARD論壇」發文，標題為「募到400萬高歌離席 一切當作沒發生過」引發大量網友討論與留言，其中有名長庚大學護理學系網友在底下分享「他的夢境」，指出病人在台灣有1名年紀偏大，自稱「女性友人」的「阿姨」，這名女性友人在病人出事的時候聲稱可以和病患家屬溝通，不過「認真去聽她翻譯內容，根本都是斷章取義講得很嚴重」。

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這名網友說，「所謂的語言不通延誤就醫，根本就是她亂翻譯，讓家屬亂介入醫療措施」，且病患會講中文，本人也有跟醫療團隊澄清並了解所有治療。醫師很明確用英文告知病人家屬，抽血報告看起來只有凝血功能異常跟第九因子降低，檢驗結果高機率是老鼠藥，但不像是高劑量的出血結果，可能是吃到被汙染的食物或其他東西，病患父母也都明白，卻有新聞報導變成家屬質疑是台灣小吃所致。

這名網友指出，加護病房不能拍照，媒體卻有病人住院照片，甚至患者父母的手也入鏡，「別以為看不出來是妳這個女性友人拍的，還投給台灣媒體，護理師已經故意交班說不能放妳進來，我是不信澳洲人會丟台灣媒體，真有你的。」另外，1名台北醫學大學醫學系網友加碼爆料，「他本人明明會說中文，爸媽不可能不知道他的狀況，都開data給他們看，也解釋給他們聽了，也都確認是否有問題想問，人醒也來探望過，這樣叫Lack of treatment？把用心照顧他的人當X嗎？」

檢警3日搜索蕭里的45歲台籍女子女性友人住處，查獲1瓶已使用完的液態老鼠藥瓶，4日以被告身分約談該女，訊後諭令她限制出境、出海；女方稱是與蕭里爭吵後，心情不好而準備自己喝下，卻不慎被不知名蕭里「誤飲」，檢警正在釐清說法，目前這起案件朝「下毒」方向調查。

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