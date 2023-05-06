違停大媽肉身擋拖吊！二度扯封條、肘擊女警胸部下場慘了

去年7月長期占用停車格的「抗議車」還沒解決，結果張姓婦人為了去銀行辦事違停，被警察拖吊時，用肉身擋車，二度撕毀封條、肘擊女警，南院以妨害公務判處緩刑2年，還要繳5萬給國庫。（資料照，記者王捷攝）

2023/05/06 06:09

〔記者王捷／台南報導〕去年7月一名張姓婦人到台南市中西區的台灣銀行辦事，當時有4輛「抗議車」占用車位，她違停路邊，出來時正好看到車子被拖吊，她用肉身阻擋、撕毀封條2次，開直播大罵警察是強盜，女警制止她時，還被她肘擊胸部，南院以妨害公務等罪判張婦緩刑2年，但附帶條件是要參加法治教育、保護管束，還要繳5萬給國庫。

去年有4輛「抗議車」年繳50萬停車費，長期占用台灣銀行前的停車格，車上懸掛抗議布條，這樣不正常的停車行為，引起熱議，所幸在警方與市府努力下，終於嚇阻這種停車狀況。不過去年張婦去台灣銀行時「抗議車」還在，她違停在銀行對面，被負責拖吊的警員發現，把車子架上拖吊車，也貼了封條，這時張婦才趕來表示要取車。

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警員告知張婦，已貼了封條，就不能把車取走，但是張婦邊罵警察是強盜、搶錢，扯封條開車門回車上拿東西，警員又重新黏了一次封條，二度告誡張婦，不許再扯封條，否則涉違背封印效力罪，張婦卻開直播罵警察，又用肉身擋住拖吊車，拖吊警員只能通報轄區派出所解圍。

警所的警員與女警抵達，告訴張婦拖吊的規定，但張婦繼續辱罵警察，自稱才停5分鐘而已，拖吊不合理，質問警察的目的是不是就要錢？是不是拿了罰鍰就大家分一分？期間拖吊警員上前緩頰，表示願意再打開封條，讓張婦回去拿東西，但張婦不讓步，拖吊警員也改變主意。張婦一怒下再次強開車門，扯壞第二次的封條，女警阻止張婦時，遭到她肘擊胸部。

南院認為，張婦的行為已經涉妨害公務，警方對她的謾罵、侮辱一再容忍，還一直耐心解釋法規，但張婦卻不反省自己違停在先，所以判處拘役90天、緩刑2年，同時還要繳5萬元給國庫。

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