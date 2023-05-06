山友馬博橫斷最後一天滑落邊坡 救難人員冒雨摸黑救援

馬博橫斷山友滑落邊坡，花蓮縣消防局出動救難人員冒雨連夜將傷者送下山，趕在溪水暴漲前通過危險地形。（消防局提供）

2023/05/06 01:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕5人登山隊伍走中央山脈馬博拉斯橫斷線，最後一天清晨剛出發準備下山時，張姓隊員在花蓮中平林道28K滑落約8米邊坡，頭部撕裂傷，花蓮縣消防局獲報後，地面人員徒步上山，冒著大雨在24小時內將受傷男子送到玉里救醫。

花蓮消防局第三大隊說，5月3日上午5點41分接獲報案，5人登山隊伍上月27日從南投東埔登山口入山，預計7天完成馬博拉斯橫斷，但行程最後一天，5月3日上午5點，張姓成員在中平林道28K處不慎滑落邊坡約8米。同行人員下切查看張男傷勢，他意識清楚、頭部有10公分撕裂傷、腳部有傷但無變形、肢體無力、無法行走，隊友就地照顧，派1人上切高處報案，等待救援。

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大隊長呂冠辰指出，待救者位置在樹林中，無法由直升機直接救援，接獲報案後立即成立救援小組，指揮官第三大隊副大隊長鄧羅春明召集第1梯次搜救人員共6名，包括警消4名、林務局巡山員2名，當天上午8點20分從玉里分隊出發。

而鄧羅春當天早上11點觀察天候狀況，發現中平林道雲層漸厚，山區可能變天，為趕時效，立即集結第2梯次警消3人、林務局2人協助。

第1梯次人員出發6小時後，下午2點25分接觸到受傷張男，經EMTP救護人員初步照料，評估他無法行走，使用SKED捲式擔架搬運。下午3點山區開始下大雨，為了搶時間，第1及第2梯次人員合力在溪水暴漲前，成功將張男搬運通過玉林橋到安全處。

救難人員經過12小時奮戰，4日凌晨2點30分抵達中平林道19.5K處車行終點，將張男送上玉里93救護車，急救人員再次監測生命徵象，給予靜脈注射及保暖處置，早上4點11分送達台北榮總玉里分院。救難人員也累得人仰馬翻。

呂冠辰提醒，登山活動充滿不確定風險，登山前要評估自身體能、裝備，行經危險路段及遇天候不佳時，務必小心行走。

救難人員冒雨趕在溪水暴漲前通過危險地形。（消防局提供）

花蓮縣消防局出動救難人員救援山友，輪流搬運下撤。（消防局提供）

救難人員趕在溪水暴漲前通過危險地形。（消防局提供）

救難人員趕在溪水暴漲前通過危險地形。（消防局提供）

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