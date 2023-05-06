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    首頁　>　社會

    店員遭虐殺墜樓 全家超商速與加盟主解約

    台南永康丁姓超商店員遭凌虐逼債「墜樓」。（資料照）

    台南永康丁姓超商店員遭凌虐逼債「墜樓」。（資料照）

    2023/05/06 08:01

    〔記者楊雅民／台北報導〕台南市永康區丁姓超商店員遭虐墜樓，全家便利商店總公司便利商店昨晚發出聲明譴責暴力行為，由於陳姓前加盟者涉嫌犯罪，已經和陳姓加盟者完成解約，永康大橋店已由總公司接管轉為直營店。

    全家便利商店表示，此事件進入司法程序，後續將交由檢警偵辦、以查明真相，將會全力配合調查，並盡全力聯繫丁姓店員家屬以協助後續喪葬與相關事宜。

    台南永康全家便利商店店員日前上大夜班時慘遭女店長夥同外人逼債凌虐一整夜，本週三自13樓住處墜落身亡。

    檢警調查，死者丁姓男子是超商大夜班店員，陳姓女店長因懷疑其手腳不乾淨，侵占顧客貨到付款的現金，在死者本週二（2日）前來上班時，夥同5嫌將死者叫到超商倉庫動用私刑，輪番以塑膠管痛擊手腳掌心，凌虐一整夜，打得全身傷，丁男最後自13樓墜落身亡。

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