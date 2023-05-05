為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黃豪平「遭砂石車追撞」影像曝光！竟是小黃鬼切要左轉

    黃豪平搭的計程車與後方砂石車發生劇烈碰撞。（警方提供）

    黃豪平搭的計程車與後方砂石車發生劇烈碰撞。（警方提供）

    2023/05/05 21:09

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕藝人黃豪平昨天（4日）在屏東搭計程車去演講途中，遭砂石車追撞，小黃車尾幾乎全毀。內埔警方今天公布行車紀錄器畫面，發現他搭的計程車竟是在雙白線由外側車道鬼切入內側，而且要直接左轉。

    警方獲得砂石車駕駛授權提供行車紀錄器影像，發現搭載黃豪平的計程車外側車道切向內側，但路段是雙白線，禁止變換車道，小黃切到內側後又逕自左轉，後方砂石車進而發生推撞。

    警方呼籲，依道路交通安全規則102條規定，汽車左轉彎時，應距交叉路口30公尺前顯示方向燈變換進入內側車道或左轉車道，避免車流交織而衍生交通事故。駕駛人如未依規定駕車，可依道路交通管理處罰條例第48條1項4款，處600元以上1800元以下罰鍰。

    黃豪平也發文說，看完影片後下午那個很不真實的情境突然更清晰起來，覺得自己在上篇文選擇使用中性的字眼「發生劇烈碰撞」而不是誰撞誰，真的還是比較適當的。他也要感謝足夠理性的網友跟當時目擊的同學，幫他補完了碰撞當下破碎的記憶，讓他得到了一些解惑釋疑。「我只想跟大家說，活著真好，真心的」。

    後方砂石車。（警方提供）

    後方砂石車。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    情侶邊騎邊接吻 下秒被車撞真的「吻別」了
    2023/05/05 15:21

    情侶邊騎邊接吻 下秒被車撞真的「吻別」了
    國道拖板車輪脫落砸對向車 四口之家開心出遊妻卻爆頭慘死
    2023/05/05 13:12

    國道拖板車輪脫落砸對向車 四口之家開心出遊妻卻爆頭慘死

    遠雄藝舍寫藝生活 享水湳增值甜蜜點
    黃豪平演講出車禍！「遭砂石車追撞」 車尾全毀傷勢曝
    2023/05/04 18:08

    黃豪平演講出車禍！「遭砂石車追撞」 車尾全毀傷勢曝
    耍帥翹孤輪下秒撞BMW！騎士下場超慘 網笑翻：挑貴的撞
    2023/05/04 16:57

    耍帥翹孤輪下秒撞BMW！騎士下場超慘 網笑翻：挑貴的撞
    賓士疑搶快雪隧內自撞彈飛 被譏「想走快速通關起飛了」
    2023/05/02 21:23

    賓士疑搶快雪隧內自撞彈飛 被譏「想走快速通關起飛了」
    拚奶粉錢恍神？砂石車撞斷電桿 壓扁轎車頂翻休旅車
    2019/07/19 20:36

    拚奶粉錢恍神？砂石車撞斷電桿 壓扁轎車頂翻休旅車
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播