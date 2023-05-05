黃豪平「遭砂石車追撞」影像曝光！竟是小黃鬼切要左轉

黃豪平搭的計程車與後方砂石車發生劇烈碰撞。（警方提供）

2023/05/05 21:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕藝人黃豪平昨天（4日）在屏東搭計程車去演講途中，遭砂石車追撞，小黃車尾幾乎全毀。內埔警方今天公布行車紀錄器畫面，發現他搭的計程車竟是在雙白線由外側車道鬼切入內側，而且要直接左轉。

警方獲得砂石車駕駛授權提供行車紀錄器影像，發現搭載黃豪平的計程車外側車道切向內側，但路段是雙白線，禁止變換車道，小黃切到內側後又逕自左轉，後方砂石車進而發生推撞。

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警方呼籲，依道路交通安全規則102條規定，汽車左轉彎時，應距交叉路口30公尺前顯示方向燈變換進入內側車道或左轉車道，避免車流交織而衍生交通事故。駕駛人如未依規定駕車，可依道路交通管理處罰條例第48條1項4款，處600元以上1800元以下罰鍰。

黃豪平也發文說，看完影片後下午那個很不真實的情境突然更清晰起來，覺得自己在上篇文選擇使用中性的字眼「發生劇烈碰撞」而不是誰撞誰，真的還是比較適當的。他也要感謝足夠理性的網友跟當時目擊的同學，幫他補完了碰撞當下破碎的記憶，讓他得到了一些解惑釋疑。「我只想跟大家說，活著真好，真心的」。

後方砂石車。（警方提供）

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