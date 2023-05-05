鐵道局平鎮工地傳意外 怪手翻覆甩飛駕駛臟器外溢慘死

鐵道局平鎮臨時站工地發生挖掘機翻覆的工安意外，桃園市消防局到場進行救援。（記者李容萍翻攝）

2023/05/05 18:52

〔記者李容萍／桃園報導〕配合桃園鐵路地下化，交通部鐵道局北部工程處於平鎮臨時站先期工程正施作地基整地工程，今（5）日發生工安意外，1名高姓駕駛（44歲）在操作挖掘機作為鐵板吊掛的起重機具使用時，挖掘機將鐵板吊舉後，於迴轉過程中，疑似挖掘機重心偏移傾斜，導致駕駛連同挖掘機一起向民宅方向翻覆，高男被甩飛出挖掘機駕駛座後，慘遭挖掘機重壓，消防局救護人員到場發現高男臟器外溢明顯死亡，未送醫。

桃園市政府勞動檢查處表示，勞檢處說明，此工安意外發生於今日上午約10點30分許，台鐵平鎮臨時站先期工程正施作地基整地作業，高男被甩飛出挖掘機駕駛座後遭到重壓，消防局於上午11點49分把人救出脫困，但高男已明顯死亡。勞檢處已勒令該工程停工，後續將依職業安全衛生法規定，將雇主移送桃園地檢署偵辦。

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勞檢處指出，雇主使勞工從事吊掛作業須注意挖掘機不得作為起重吊掛用、吊掛物下方嚴禁人員進入、鄰近架空線路作業應使用絕緣被覆並派員監視、未經訓練合格不可操作起重吊掛機具、起重機的吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落的裝置。

勞檢處也呼籲，營造工程常為貪圖方便或節省成本，利用挖掘機當作起重機具使用，挖掘機本身用途即為挖掘，非作為起重吊掛用，其機具結構、強度及安定性都不是以吊掛用途作為設計，故使用挖掘機作為起重機具容易造成翻覆意外，勞動檢查時一旦查有重大缺失或發生職災事故，勞檢機構除依法查處嚴罰，將追究負責人及相關人員過失責任。

鐵道局平鎮臨時站工地發生挖掘機翻覆的工安意外，桃園市消防局到場進行救援。（記者李容萍翻攝）

鐵道局平鎮臨時站工地發生挖掘機翻覆的工安意外，桃園市消防局到場進行救援，勞檢處也派員調查事故原因。（記者李容萍翻攝）

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