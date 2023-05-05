保母開LINE驚見丈夫偷吃鐵證 小三這下慘了

已婚保母在丈夫手機的LIN中發現偷吃鐵證，怒告小三；北院判小三應賠償元配40萬元。（資料照）

2023/05/05 16:47

〔記者溫于德／台北報導〕一名已婚保母前年在丈夫手機的LIN中發現偷吃鐵證，決定向小三求償120萬元，台北地院根據小三傳LINE給人夫稱：「我卻偏偏愛了一個不能公開愛的男人，好糾結，但又好喜歡這種感覺！」等證據，認定已侵害配偶權，判賠元配40萬元。可上訴。

該名保母主張，夫妻2014年婚後婚姻原本幸福美滿，但小三從2021年起介入家庭，兩人數度吃飯、出遊，並發生性關係，丈夫還以金錢贊助女子，後來她打開丈夫的LINE才得知遭到背叛，決定對小三求償120萬元。

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但這名被指控是小三的女子搬出釋字第791號指通姦已除罪，元配提告無理由，且兩人交往之初，自己被人夫騙稱已經離婚，還誆稱「離婚後的我雖然與前妻同住，但我都睡在書房沙發」，才誤信人夫單身。

女子也說直到2021年11月間接到元配來電，才知道受騙，便與人夫分手；後來人夫多次傳訊息尋求復合都被她拒絕，可見她沒有故意或過失侵害配偶權，即便有侵害配偶權，也請北院審酌兩人交往時間短暫，且於得知人夫已婚後立即分手等情，判元配敗訴。

北院根據兩人於2021年4月間的LINE對話，當時人夫提到「喜歡聽你叫我老公」，小三回：「我卻偏偏愛了一個不能公開愛的男人，好糾結，但又好喜歡這種感覺！」等語，認定小三明知人夫並未離婚卻仍持續交往，已侵害配偶權，判賠元配40萬元。

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