逾5成民眾對政府打詐無感 學者點名數發部主責跨部會因應

草根影響力文教基金會今發布「蔡政府打擊詐騙，人民有感嗎？」民調結果，高達92%民眾曾經接收過詐騙電話或簡訊，53%民眾不滿意政府打詐表現。（記者楊綿傑攝）

2023/05/05 13:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕詐騙事件層出不窮必須正視！根據最新民調，超過9成受訪者收過詐騙電話或簡訊，也造成逾半數受訪者不滿意政府打擊詐騙的表現，憂心成為國安問題，因此近9成受訪者認為應加重刑責有助防範。學者建議應由數發部主責，並組成跨部會因應小組從調查研究、提高刑罰、加強宣導等多方面處理。

草根影響力文教基金會今發布「蔡政府打擊詐騙，人民有感嗎？」民調結果，發現有高達92%民眾曾經接收過詐騙電話或簡訊，對詐騙如此氾濫有53%民眾不滿意政府打詐表現，滿意者僅有27%；同時民眾也認為政府宣導仍不足，40%不滿意，48%則偏向滿意；更有72%民眾認為這會造成國安問題。

請繼續往下閱讀...

至於要如何面對詐騙氾濫問題，82%民眾認為現有法律對詐騙犯刑責太低，因此有88%民眾認為加強刑責對減少詐騙有幫助，而近期政府推出相關打詐法規，73%民眾認為對防堵詐騙有幫助；不過對數發部防止詐騙方面，44%表達沒有信心，38%表示有信心，顯示政府還可再思考更完善方式。

草根基金會民調召集人、靜宜大學資管系教授顏永森建議，這顯示民眾對政府打詐無感，應重新思考如何打詐。這可以透過託專家研究，並即時公布詐騙手法、提出防範方式，並研擬更嚴格刑罰達到嚇阻目的。此外，應重視如何溯源斷根，也教育民眾如何不被詐騙也是重點。

中正大學犯罪防治所教授鄭瑞隆表示，詐騙獲利龐大且風險輕情況下，容易讓人趨之若鶩，對年輕族群價值觀也產生影響，進一步影響社會穩定，形成國安問題。而數發部其下之資通安全署，應與警政署、國教署、社家署、勞動力發展署、高檢署等跨單位合作，成立行政院專責會報，除了法制面、查緝面，也從就業輔導、社會及家庭教育著手，並加強詐騙手法揭露宣導等。

台大政治系教授左正東則認為，政府處理詐騙問題令人失望，給人「要機構不要責任 拿預算拿不出成效」的感覺，詐騙應有明確主責單位，目前看起來由每年245億預算的警政署在擔責任，每年211億預算的數發部竟然迴避掉此責任；且更不應用每個人都是打詐國家隊等口號去卸責。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎則呼籲，政府應該正視科技偵查法的問題，因為詐騙手法不斷進化，調查單位卻彷彿只能「騎UBIKE追高鐵」，就算已經查到詐騙集團相關事項，若因沒有法源依據而無法作為呈堂證供，恐怕也是白忙一場。此外，社會充斥網路詐騙、科技詐騙，應由數發部作為統一事權窗口。

台師大公領系暨授曾冠球提到，政府處理詐騙應與時俱進，目前問題在於找不到輪廓、沒有主責機關、缺乏戰略性思考。因此只能事後回應，跟在詐團後面走，但應該要以超越回應方式超前部署，而這需要進行相關研究，建立相關資料庫，成立高階事務官任務編組，且要以行政院高度進行指揮，配合跨部會合作的獎勵與課責，打詐政策才能發揮功效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法