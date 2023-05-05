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    首頁　>　社會

    國道拖板車輪脫落砸對向車 四口之家開心出遊妻卻爆頭慘死

    郭姓一家四口連假期間開心出遊卻遇「飛輪」害家破人亡。（讀者提供）

    郭姓一家四口連假期間開心出遊卻遇「飛輪」害家破人亡。（讀者提供）

    2023/05/05 13:12

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕岩姓、黃姓男子從事大型貨物運送，由岩男提供半拖車（俗稱板台）、黃男提供貨櫃曳引車（俗稱拖車頭），去年228連假期間，黃男開著拖板車行經國道1號時，板台右後方2顆車輪煞車鼓螺絲斷裂，其中一顆輪胎彈飛砸中對向車道，直接砸中郭家四口的轎車，郭妻當場爆頭死亡，女兒受傷送醫，法官依過失致人於死罪各判徒刑10月及8月。

    判決指出，去年228連假首日，54歲黃姓男子駕駛營業貨櫃曳引車由南往北向行駛，行進中板車右後2顆車輪煞車鼓螺絲斷裂，輪胎脫落，飛至南向車道，擊中50歲郭男駕駛的轎車，車上載著郭男47歲的郭姓妻子，以及後座2名分別17歲和16歲的女兒。

    坐在副駕駛座的郭妻因頭骨骨折、腦漿外溢，已無生命跡象，17歲女兒則臉部及肢體受傷、意識清醒，經送醫檢查後，郭家女兒頭骨骨折、臉部有多處撕裂傷和擦傷。

    肇事的黃姓男子留在事故現場接受警方調查，他供稱，拖車頭是他的，但板車是岩男所提供，他和岩男是合作關係，相互支援裝運貨櫃，肇禍的板車跟他無關。

    高雄地院審理時，岩男坦承板車是他所提供，但事故發生前有進行保養，不知為何會發生斷裂；法官傳喚保養廠人員作證後，發現岩男保險的範圍內並沒包含煞車鼓螺絲，因此認定他與這起事故有關，依法判他徒刑10月；至於開車的黃男因符合自首要件，依規定減刑，判他徒刑8月，可上訴。

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