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    碰！汽車變換車道擦撞失控 橫向車道15汽機車整排倒

    廖男變換車道不慎與范男的車輛擦撞，竟導致廖男失控衝撞橫向車道停等紅綠燈的15輛汽、機車，其翁2名騎士噴飛倒地受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    廖男變換車道不慎與范男的車輛擦撞，竟導致廖男失控衝撞橫向車道停等紅綠燈的15輛汽、機車，其翁2名騎士噴飛倒地受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/05/04 22:40

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕廖姓男子今晚6點多駕著黑色轎車行經桃園市平鎮區環南路二段與中豐路口時，疑因變換車道不慎，與行使內側車道駕駛白色轎車的范姓男子擦撞，導致他失控衝撞橫向中豐路上停等紅燈的汽機車群，當場造成11輛機車全倒、4輛汽車碰撞的嚴重事故，現場有2名機車騎士當場痛得無法起身，只能送醫救治，廖、范2人酒測值為0，至於肇事原因與責任歸屬仍待警方進一步調查。

    桃市警平鎮分局交通分隊長陳錚說明，有關本轄今天晚上6點5分，位於平鎮區中豐路與環南路三段路口的交通事故案，初步調查發現，51歲駕駛黑色轎車的廖姓男子由環南路二段往三段（往中壢、八德方向）的中豐路時，廖男欲超越前車，疏於注意內側車道，當場與行使內側車道直行的范男的車輛發生碰撞。

    陳錚表示，根據路口監視影像顯示，廖男因碰撞竟當場失控，朝右側在中豐路上停等紅燈的車輛衝撞而去，整起事故總計15部汽、機車損壞（4汽車、11機車），其中2名機車騎士遭撞飛倒地受傷，經檢測各肇駕駛人酒測值均為0.00mg/l，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中，由於正值下班交通尖峰時刻，因車禍事故而交通大打結，警方也迅速到場排除壅塞狀況。

    廖男變換車道不慎與范男的車輛擦撞，竟導致廖男失控衝撞橫向車道停等紅綠燈的15輛汽、機車，其翁2名騎士噴飛倒地受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    廖男變換車道不慎與范男的車輛擦撞，竟導致廖男失控衝撞橫向車道停等紅綠燈的15輛汽、機車，其翁2名騎士噴飛倒地受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    廖男變換車道不慎與范男的車輛擦撞，竟導致廖男失控衝撞橫向車道停等紅綠燈的15輛汽、機車，其翁2名騎士噴飛倒地受傷，受害汽機車駕駛與騎士站在路旁等候。（記者陳恩惠翻攝）

    廖男變換車道不慎與范男的車輛擦撞，竟導致廖男失控衝撞橫向車道停等紅綠燈的15輛汽、機車，其翁2名騎士噴飛倒地受傷，受害汽機車駕駛與騎士站在路旁等候。（記者陳恩惠翻攝）

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