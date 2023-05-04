男法警性騷擾銀行女職員「勾勾纏」 傳訊被封鎖竟開罵判罰

法院男法警被控性騷擾銀行派駐法院的女職員，一再「勾勾纏」，碰軟釘子竟罵「渾球」等話，被新北市政府裁罰２萬元，他不服提起行政訴訟，最高行政法院判他敗訴確定。（資料照）

2023/05/04 22:23

〔記者楊國文／台北報導〕北部某地院許姓法警多次對銀行支援法院的女職員勾勾纏，不僅要求加LINE好友，後來又多次傳訊息被封鎖，他竟上女職員臉書私訊留言「不理我，到時我就跑去新北市找你換錢」、罵「渾球」等話，還到她工作地點守候，被新北市政府依違反性騷擾防治法裁罰2萬元，許男不服打行政訴訟，最高行政法院今判許男敗訴確定。

判決指出，2019年間，女職員被銀行派往法院支援，許男見狀，時常到其值班櫃台攀談，並藉機要求女職員互加LINE好友，後來許男多次傳LINE訊息給女職員，女職員先是已讀不回、再封鎖，許男又上女職員臉書私訊留言「不理我，到時我就跑去新北市找你換錢」、「渾球」等話。

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某天中午，許男前往女職員工作地點外等候，見女行員外出用餐，隨即上前攀談並追問為何不回訊息，同樣情況後來再發生一次，女職員不堪其擾，決定提出性騷擾申訴。

新北市政府性騷擾防治委員會審認為許男行為構成性騷擾，性騷擾防治法裁罰2萬元。許男不服，提起行政訴訟。

許男認為女職員從未對他的舉動，有過明示或可推知違反其意願的行為，因此，他的行為與性騷擾防治法定義的性騷擾行為無關，請求撤銷裁罰。

台北高等行政法院認為，女職員支援法院期間，與許男雖有互動，但都是許男主動搭訕，女職員僅是被動應付，即便雙方加LINE，也是因為許男當面要求，女行員才會同意，然而，女職員隨後立即封鎖許男的LINE，可見女行員只是出於社交禮儀而與許男維持善意互動。

後來許男還趁女職員午休外出覓食，跟隨攀談，導致她感到驚嚇，造成其心生畏怖，認定許男所為影響女職員正常生活，已構成性騷擾行為，考量新北市政府裁處罰鍰無誤，判許男敗訴。

許男不服判決，上訴最高行政法院。最高行政法院認為，北高行認事用法並無違誤，今判決駁回確定。

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