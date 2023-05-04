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    詐騙新手法！假高市交通局之名誆補繳罰款 全台50多人受騙

    詐騙新手法！假高市交通局之名誆補繳罰款，全台50多人受騙。（市府提供）

    詐騙新手法！假高市交通局之名誆補繳罰款，全台50多人受騙。（市府提供）

    2023/05/04 23:36

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府交通局今發出警示！指詐騙集團把腦筋動到交通罰單上，誆傳簡訊「您有一筆交通罰款逾期未到案」，並附上詐騙網址：「t.ly／mvdis.gov.tw」，提醒民眾千萬不要受騙，不要點此一連結，警方統計，高市目前有7名被害人遭詐，損失共16萬835元，呼籲民眾不要被詐騙簡訊所騙。

    詐騙集團再出新招，近期有不少民眾收到一封「您有一筆交通罰款逾期未到案」簡訊，並附上網址「t.ly／mvdis.gov.tw」，不少人誤信被騙，點入該網址後，發現會要求線上繳罰，一旦輸入信用卡卡號繳費，不僅個資完全曝光，信用卡將可能被詐騙集團盜刷，或轉匯進詐騙的人頭帳戶內。

    警方也證實近來出現這一詐騙簡訊和手法，警方統計，全台通報交通罰鍰逾期繳費詐騙案，多達50多件，高雄占了7件，損失共16萬835元。

    交通局：違規罰單逾期不會傳簡訊通知

    交通局強調，民眾違規被警方舉發後，會依規定寄發交通違規罰單，即使逾期未繳，也由交通事件裁決中心寄送裁決書通知，不會傳簡訊通知。

    交通局指出，詐騙簡訊網址為：「t.ly／mvdis.gov.tw」，點選後連結網頁卻改為｢iyantai.net｣結尾，這並不屬於政府機關網址，交通部公路總局「監理服務網」的正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw」，提醒民眾切勿點選假網址，以免受騙。

    民眾如需查詢交通違規相關資訊，除上網至公路總局「監理服務網」查詢，也可使用智慧型手機下載「監理服務APP」，透過APP查詢相關交通違規罰鍰（紅單）情形，或撥交通事件裁決中心公務電話（07）3629902詢問查證。

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