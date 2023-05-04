特斯拉掉天坑索賠無門還要先付清車款？ 車主：子虛烏有！

被竹北天坑「坑」了的特斯拉車主，又遭謠傳須在519前付清230萬車款？車主L說，完全子虛烏有！（L先生提供）

2023/05/04 23:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕這麼慘？網上傳出被竹北天坑「坑」了的特斯拉車主L先生，明明目前索賠都還無門，卻被迫519前就要先付清230萬車款？車主「L先生」今天受訪無奈指出，一切都是子虛烏有的謠傳。

竹北市豐邑建設的「豐采520」建案工地發生路基塌陷意外，造成一輛特斯拉轎車陷落天坑事件，引起社會關注。坊間流傳指稱：車主的家屬抨擊豐邑建設是「黑心建商」、租賃車業者還要求他本月19日前須付清230萬車款……。車主「L先生」今日出面說，不僅這2種說法完全子虛烏有，就連有人謠傳他的車險公司不理賠，也是沒有的事！這讓他相當困擾，對造成以訛傳訛者保留法律追訴權。

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L先生直言，豐邑建設昨天（3日）下午1點半，派出他們的業務和法務人員共2人跟他會面表達慰問，這是雙方在事發後的首次見面，但也只是純粹見面而已。

不過，他從來沒有說過對方是「黑心建商」，特別在權責還待釐清之下，他連指責建商是權責方的說法也沒有出現過，他不能接受坊間任意自側面揣測、未向他求證就瞎說。

豐邑建設則表示，他們昨天下午在權責還未釐清前，主動先向被害車主表達慰問，關心他的狀況，並表示願意積極協助車主處理相關事宜。

L先生說，他很重視個人隱私，這也是何以選用租賃車輛的原因。他跟租車公司所訂是4年租約，因首次交車日是20日，便以每月20日起到次月19日為期付款，只是租約才上路1個月，他就因天坑意外而被迫提早主動解約，也因此揹負上違約金。

正因他要提早終止合約，所以519自然就是期滿日。在跟租車公司商討時，業者跟他試算且善意提醒他，若是519之前可以順利釐清肇事責任且有人支付賠償車損，那麼L先生須讓對方了解，租賃車公司索賠的總額就是車價加上違約金共230萬，等於屆時就看實際賠付的金額，不足的L先生可能就要自付。但租車公司並沒有要他在全案還在調查之際，就趕著要他在519前先付清。

L先生還說，由於租賃電車在國內仍屬小眾市場，因此跟業者就是約定車險由租車者自己處理。他根據目前市場實況，認為投保乙式就足以支應目前用路的9成狀況，裡面一樣有理賠正常狀況所生的車體險，於是投保乙式。但萬沒想到這個天坑意外根本就是個「非典型」的行車意外，他跟正常乙式能理賠的情況真的很不一樣。儘管如此，他的保險公司在第一時間仍是受理且成立了理賠小組，且提供212萬的理賠上限，他從沒對外說過「保險公司不賠」。

L先生說，停在公有道路的合法停車格內，愛車莫名其妙遭遇天坑之害已讓他很受衝擊，現在坊間的流言蜚語、以訛傳訛又造成他二次傷害，他對相關不實言論保留法律追訴權。

新竹縣竹北市的「天坑」，讓受害的特斯拉車主忙著釐清自己權益之際，另面臨著坊間流言蜚語的二次傷害。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市的「天坑」，讓受害的特斯拉車主忙著釐清自己權益之際，另面臨著坊間流言蜚語的二次傷害。（記者黃美珠攝）

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