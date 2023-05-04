5/4 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/05/04 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月4日）開獎的第112000036期威力彩、第112000106期雙贏彩及第112000106期今彩539，頭獎均摃龜！

第112000036期威力彩中獎號碼為「第一區：02、05、15、22、33、36，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎236注中獎，每注可得4000元；陸獎1275注中獎，每注可得800元；柒獎2677注中獎，每注可得400元；捌獎1萬4670注中獎，每注可得200元；玖獎1萬7371注中獎，每注可得100元；普獎3萬2520注中獎，每注可得100元。

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第1120000036期38樂合彩中獎號碼為「02、05、15、22、33、36」，五合摃龜；四合3注中獎，可得6萬7500元；三合50注中獎，每注可得5750元；二合1409注中獎，每注可得750元。

第1120000106期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、08、13、14、15、18、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，可得10萬元；參獎120注中獎，每注可得500元；肆獎1234注中獎，每注可得100元。

第112000106期今彩539中獎號碼為「14、23、25、26、34」，頭獎摃龜；貳獎147注中獎，每注可得2萬元；參獎5529注中獎，每注可得300元；肆獎6萬66114注中獎，每注可得50元。

第112000106期39樂合彩中獎號碼為「14、23、25、26、34」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合145注中獎，每注可得1萬1250元；二合8949注中獎，每注可得1125元。

第112000106期3星彩中獎號碼為「587」，正彩47注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000106期4星彩中獎號碼為「1065」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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