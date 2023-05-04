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    耍帥翹孤輪下秒撞BMW！騎士下場超慘 網笑翻：挑貴的撞

    江姓騎士在十字路口耍帥翹孤輪，下一秒摔車擦撞BMW轎車。（記者李容萍翻攝）

    江姓騎士在十字路口耍帥翹孤輪，下一秒摔車擦撞BMW轎車。（記者李容萍翻攝）

    2023/05/04 16:57

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區22歲江姓機車騎士昨天（3日）傍晚行經十字路口耍帥翹孤輪，一個重心不穩迎面撞上對向BMW轎車；警方指出，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。21秒影片被PO上臉書社群等平台，引起網友留言猛酸。

    中壢警分局中壢交通中隊分隊長姚憬恆今天說，3日傍晚5點左右獲報處理中壢區環中東路與後興路二段口車禍案，經了解，江姓男子騎機車行經路口，加速時拉前輪翹起，失控自摔，再擦撞對向38歲周姓女子駕駛的BMW轎車。雙方酒測值0，江男輕微擦傷，雙方現場指稱暫互不提告，警方將依據監視錄影畫面及道路交通管理處罰條例開罰，以公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。

    網友看完影片紛紛留言，「看一次笑一次，真療癒」、「馬戲團跑出來的」、「正常騎過去不行嗎」、「自作孽，去偏遠點山區去撞，別在馬路害人」、「太可惜了！趕著去投胎 時間沒算準」。也有網友同情肇事騎士這下會「賠到脫褲」、「挑貴的撞就對了！沒保險的話趕快叫你爸媽出來收尾吧」、「賠錢嘍可憐啊」、「10萬夠賠嗎？」「賠好賠滿」。

    江姓騎士擦撞BMW轎車。（記者李容萍翻攝）

    江姓騎士擦撞BMW轎車。（記者李容萍翻攝）

    江姓騎士擦撞BMW轎車。（記者李容萍翻攝）

    江姓騎士擦撞BMW轎車。（記者李容萍翻攝）

    江姓騎士十字路口耍帥翹孤輪，擦撞BMW轎車，吃罰單還被送辦。（記者李容萍翻攝）

    江姓騎士十字路口耍帥翹孤輪，擦撞BMW轎車，吃罰單還被送辦。（記者李容萍翻攝）

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