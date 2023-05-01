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    逼酒店聘圍事交保護費遭拒 惡煞砸店洩憤判刑8月

    台中高分院。（資料照）

    台中高分院。（資料照）

    2023/05/01 19:29

    〔記者許國楨／台中報導〕鍾姓男子等4人前年間到苗栗縣一家酒店，要求店家每月繳交保護費聘請他們擔任圍事，以防有人滋事，沒想到遭拒後鬧事的就是他們，因覺得沒面子心生不滿憤而持高球桿砸店，二審時因其他3人與店家達成和解賠償，法官撤銷原判決改判6月徒刑，得易科罰金，至於鍾男被認定是首謀，判刑8月。

    判決指出，前年4月22日凌晨零時許，鍾男夥同陳姓、莊姓、陳姓男子等3人前往苗栗縣一家酒店，向劉姓負責人要求擔任該店的「圍事」，只要每月按時交保護費，若有人鬧事他們就會協助擺平事端或教訓鬧事的人，但此要求卻遭劉當場拒絕。

    鍾男等人離開酒店後，越想越覺得顏面盡失，同日凌晨又折返回到酒店一樓大廳，分持高爾夫球桿、鐵棍等物品砸毀店內酒瓶、玻璃等物品，造成店家損失約10多萬元，當時劉與員工多人在酒店後方，雖未受傷仍在事後報案，警方調閱監視器後，循線查獲鍾男等4人到案，依聚眾鬥毆、毀損等罪，移送苗栗地檢署偵辦。

    案件審理時，因鍾男等4人都認為一審量刑過重上訴，二審審理期間，莊男等其他3名涉案人賠償6萬元，都與店家達成和解，台中高分院認為，一審未審酌於此，因此撤銷改判，將莊等3名涉案人判刑6月，得易科，但認定鍾是聚眾鬥毆首謀強暴罪，判刑8月，全案可上訴。

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