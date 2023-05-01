邁入第5年！ 台中少輔會年度宣導劇登場 5月起全市巡演

台中市少輔戲劇志工5月將展開巡演，上週五已在行政院中部辦公室成果發表。（少年隊提供）

2023/05/01 16:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市少輔會成立戲劇志工隊已邁入第5年，期間每年透過生活化的戲劇演出，在社區、高中職校巡演，宣導犯罪預防等主題，今年志工隊人數倍增，已排練完成的年度大戲除已在上月底舉辦成果發表，5月起也將展開巡演，期藉戲劇演出方式，提升民眾正確法律知識並反思家庭核心價值，加強少年犯罪預防觀念。

「又到了一年一度成果發表的時候！」台中市警局少年隊指出，少輔會戲劇志工隊自107年成立至今，透過生活化戲劇演出，以更輕鬆方式將法律常識深植人心，廣受好評，透過一次次培訓，增加戲劇志工凝聚力及向心力，並在演出過程中獲得滿滿成就感，且從一開始的10餘人經口耳相傳，迄今已增加至33人，期待能服務更多的民眾。

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而今年度戲劇宣導「青春向前行．忘憂望優」，以「青少年家庭關係」、「網路交友」、「竊盜」、「毒品」及「詐欺」等議題為主，自3月份每週六、日由大開劇團老師進行戲劇基礎、進階訓練、肢體及口語表達及演出技巧等，累計投入131人次，604小時，過程中風雨無阻、排除困難與挫折完成訓練，其奉獻及付出精神值得肯定。

為展現戲劇訓練成果並為即將展開的巡迴宣導暖身，已於上週五晚間在行政院中部辦公室禮堂舉辦成果發表會，結合南屯區三義里，由里長陳惠鈴帶領社區居民參與，給戲劇志工支持、鼓勵，5月起開始到全市各高中（職）及社區進行巡演宣導。

少年隊長高嘉陽表示，期藉透過戲劇演出的方式，提升民眾正確法律知識並反思家庭核心價值，加強少年犯罪預防觀念，更呼籲更多社區民眾一起關心我們的少年，共同擔任社區犯罪預防守門員，營造安全幸福的生活環境。

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台中市少輔戲劇志工5月將展開巡演，上週五已在行政院中部辦公室成果發表。（少年隊提供）

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