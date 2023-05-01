調查局失火 蔡清祥：無人為侵入、沒有損失

立法院司法及法制委員會1日邀請法務部長蔡清祥（左2）、警政署長黃明昭（右2）、調查局副局長黃義村（左1）等人列席，就「法務部調查局廉政大樓4月24日火警之成因檢討、業務影響與改善作為」進行專題報告。 （記者羅沛德攝）

2023/05/01 11:41

〔記者楊國文／台北報導〕法務部調查局局本部廉政大樓一樓上月24日晚間失火，起火點位於一樓資通安全處電腦偵辦科辦公室，法務部長蔡清祥今天在立院表示，初步調查，起火處並無人為侵入等異常狀況，也未發現境外敵對勢力破壞等其他因素，且相關資料都有備份，沒有損失，調查局副局長黃義村指出，對業務運作沒有影響。

消防署︰要求15天內完成火災原因調查鑑定書

針對火災確切發生原因，消防署副署長簡萬瑤表示此案較單純，案發後，經檢視監視設備，並無外人進入，或破壞、縱火的可能性，原則上在30天內會完成鑑定報告，但此事為社會矚目案，消防單位自25日上午即進入火場採證，將要求15天內完成火災原因調查鑑定書為目標。

請繼續往下閱讀...

立法院司法及法制委員會今日針對調查局上月發生火災，邀請法務部長蔡清祥、調查局局長黃義村、警政署長黃明昭、消防署副署長簡萬瑤等人進行專案報告。

由於調查局發生火災在專辦境外敵對勢力假訊息、反駭客作戰等任務的資通安全處，引發外界關切起火原因，國民黨籍立委曾銘宗、謝衣鳳、林思銘等人今天都詢問調查局發生火災原因、有無外力介入等問題。

法務部長蔡清祥表示，經調查局初步調查，起火場域位於廉政大樓一樓資通安全處的105辦公室內，經調查局初步調查，起火處為資通安全處電腦偵辦科辦公室，起火處並無人為侵入的異常狀況，也未發現境外敵對勢力破壞等其他因素。

調查局副局長黃義村指出，腦偵辦科是負責指導調查局各外勤處、站電腦犯罪及假訊息案件偵辦業務，並非第一線案件偵辦單位，相關案件實體卷證資料正本均由各外勤處站保管，該科僅保存副本，火災撲滅後，調查局隨即由同仁進入機房確認資料庫完整無損，並依照標準作業程序進行災後復原。調查局資料庫建置於其他處所，未遭火損及水損，重要機房設備均未受影響，火災時已立即啟動預防性關機，局內各項業務均維持正常運作。

調查局副局長黃義村今在立院指出，調查局失火並無人為侵入等異常狀況，對業務運作沒有影響。（記者楊國文攝）

法務部長蔡清祥今天在立院表示，初步調查，起火處並無人為侵入等異常狀況，也未發現境外敵對勢力破壞等其他因素，且相關資料都有備份，沒有損失。（記者楊國文攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法