玉山五一連假連2起登山意外 玉管處︰「333檢核原則」保平安

玉山主峰線是民眾最喜愛的登山路線之一。（圖由玉管處提供）

2023/05/01 09:58

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園深受民眾喜愛，繼清明節南三段單日發生3起山域事故後，五一連假首日南二段及昨日的鹿林山，也接連發生2起登山意外，其中1人經搶救後仍不治，令玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）十分重視，也特別呼籲民眾謹記「333檢核原則」，以確保登山安全。

玉管處表示，攀登玉山園區前必須事先查詢天候狀況對行程安全之影響，不要輕忽天候因素所造成的風險，兩件式的雨衣褲及防水袋中的備用乾燥保暖衣物是最基本的，如因淋雨濕透，加上環境氣溫低、身體熱量散失快、暴露時間久，就有可能發生失溫的狀況。

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而失溫狀態下又易引發高山反應造成的身體不適，尤其是有心血管疾病病史的民眾，因此呼籲民眾注意登山緊急狀況應變的333原則，就是當缺糧時，生命跡象仍能維持3週，若是缺水約可維持3天，但若是失溫的話，最多僅可維持3個小時，由此可知失溫喪命的風險極高，所以不可小看登山前氣候資訊蒐集與防雨防潮裝備的準備。

在此前提下，玉管處提醒民眾從事戶外登山活動時，可以啟動「天候3層檢核」措施，第1層在登山隊伍出發前先妥善了解天候、交通、氣象等各項資料；第2層是抵達登山口後，可由領隊與登山成員一起複檢裝備，並討論遇到不良天候時之處置；第3層則是設定折返點，如在山區遭遇惡劣天候時切勿冒險繼續上山行程，適時設定折返點，以免遭遇山路崩塌或溪水暴漲受困的情況。

由於登山隊伍中每個人的體能狀況不同，尤其像南二段、南三段等長距離、長天數的登山路線，因彼此速度落差也會越來越大，如果夥伴之間彼此不認識，就有可能會走散，而變成「名義上結伴同行，實質上走散（獨攀）」的狀況，極可能在無形之中為自己帶來各種恐慌、壓力而危及安全，因此玉管處建議山友也應慎選夥伴及領隊，畢竟唯有平安才有機會再登下一座山，不容民眾等閒視之。

玉管處建議民眾登山時，若遇到下雨，最好穿上兩截式雨衣褲，並妥善固定背包套，以確保安全。（圖由玉管處提供）

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