為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    聞到妙齡女香水味「凍未條」 男跟蹤尾隨4天判刑

    監視器畫面顯示，陳男（右下）跟蹤尾隨小芳（圖右），距離不到5公尺。（記者張瑞楨翻攝）

    監視器畫面顯示，陳男（右下）跟蹤尾隨小芳（圖右），距離不到5公尺。（記者張瑞楨翻攝）

    2023/04/30 22:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕影星艾爾帕西諾有一膾炙人口的電影「女人香」，他飾演眼盲，卻對女人身上香味相當敏銳的退伍軍人，台中市陳姓男子，去年6月9日聞到妙齡女子小芳身上的香水味，深深被吸引而跟蹤尾隨，小芳向警方報案後，陳男收了告誡書，還是繼續跟蹤，台中地方法院審理時，他辯稱是買早餐，法官不採信，認定他觸犯跟蹤騷擾罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元與上訴。

    判決書指出，26歲專科畢業、從事保全的陳男，被小芳（化名）身上的香水氣味吸引，於去年6月9日上午7時許、13日上午7時許、14日上午7時許，3度騎乘機車，守候在便利商店外，尾隨騎乘機車的小芳，到小芳的工作場所，之後在外徘徊，觀察與盯梢，等小芳打卡進入辦公室後才離去。

    小芳發現異狀後，同年月14日晚間向警方報案，警方很快依「跟蹤騷擾防制法」，把書面告誡書送達陳男，禁止陳男跟蹤騷擾小芳，不料，事隔僅約一週，同年月22日上午7時，陳男又繼續騎機車跟蹤。

    警方調閱監視器顯示，陳男於台中市神岡區神林路與大林路口，一路尾隨騎乘機車的小芳，到神岡區神林路與三民南路口，小芳停車等候紅綠燈時，無意間轉頭察看，驚見陳男在身邊，騎乘機車與小芳併排，並持手機對小芳，疑似跟蹤與拍攝，小芳在長期遭陌生人觀察、盯梢下而心生畏怖，進而提出告訴。

    台中地院審理時，陳男承認自己被小芳身上香水味吸引，在收告誡書之前，確實有跟蹤行徑，但收告誡書之後，他宣稱22日當天，他只是去買快篩劑，順便買早餐，「我沒有要跟人的意思」。

    法官檢視路口監視畫面，確實發現陳男騎機車一路跟隨小芳，不採信陳男辯詞，「實行跟蹤騷擾行為者」，可處1年以下有期徒刑、拘役，或併科10萬元以下罰金，考量他部分坦承犯行、部分否認，僅判處拘役50日，可易科罰金與上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    癡漢挨告反可聲請閱卷窺知被害人個資 司法院修規隱匿
    2023/04/26 15:12

    癡漢挨告反可聲請閱卷窺知被害人個資 司法院修規隱匿
    企鵝妹環島遇黑衣男跟騷 警派員逮人發告誡書
    2023/04/25 18:04

    企鵝妹環島遇黑衣男跟騷 警派員逮人發告誡書

    遠東集團「遠揚之森」 板橋上質名宅
    痴男告白失敗竟死纏爛打天天站崗 觸跟騷法判2月
    2023/04/18 15:23

    痴男告白失敗竟死纏爛打天天站崗 觸跟騷法判2月
    台南警官爆性騷、跟騷女房仲 警方：從嚴從速追查究責
    2023/03/31 20:55

    台南警官爆性騷、跟騷女房仲 警方：從嚴從速追查究責
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播